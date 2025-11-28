Joaquín Guzmán López, hijo del ''Chapo'', se declarará culpable en EU

Guzmán López fue acusado en 2023 junto con tres de sus hermanos de cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionados con su toma del liderazgo del Cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre a Estados Unidos en 2017.

El hijo del "Chapo" Guzmán fue puesto bajo custodia de las autoridades de EU en julio de 2024, junto a Ismael "El Mayo" Zambada, acusado de ser uno de los capos del narcotráfico que fundó el Cártel de Sinaloa.

Autoridades federales mexicanas lo acusan de secuestro y traición a la patria, por presuntamente haber obligado a Zambada a tomar un avión rumbo a su captura en Estados Unidos.

Tras su detención, en julio de 2024, el hijo de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán se declaró no culpable de todos los cargos en su contra.

En mayo de 2025, fiscales de Estados Unidos informaron que no pedirán la pena de muerte para Guzmán López, si era condenado por cargos de narcotráfico en el país.

De acuerdo con el portal del BOP, Guzmán López está recluido en el Centro Correccional Metropolitano (CCM) de Chicago. Su número de registro es el 72884-748.

Guzmán López, de 38 años, está acusado de conspirar en empresa criminal continuada, importar y distribuir fentanilo, blanquear dinero y usar armas de fuego.

Joaquín Guzmán López, alias "El Güero", "Moreno" y/o "Güero Moreno", es uno de los cuatro hijos que "El Chapo" Guzmán tuvo con Griselda López: Ovidio, Griselda Guadalupe y Édgar (asesinado en 2008).

Ovidio Guzmán, su hermano, también se declarará culpable de narcotráfico en Estados Unidos.