La violencia e inseguridad frenan el progreso social en Sinaloa, revela informe

Baja California Sur fue el único estado con un retroceso: su nivel de calidad de vida cayó 1.2 puntos.

La falta de seguridad frena el bienestar

La violencia y la inseguridad, que se dispararon en el mismo periodo por la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, son los principales factores que condicionan el bienestar, explicó Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos?, al presentar el Índice de Progreso Social 2025.

“Sin seguridad no hay progreso social, inversión, negocios prósperos, empleo de calidad, ni paz”, subrayó. "La violencia y la percepción de inseguridad han deteriorado la calidad de vida incluso en estados que avanzan en otros rubros”.

Los retrocesos en seguridad personal también afectan a otros 16 estados. Este indicador evalúa la tasa de homicidios, accidentes de tránsito, crimen violento y organizado, así como la percepción de inseguridad.

En Sinaloa cayó casi siete puntos en el último año mientras que Colima, Guanajuato y Quintana Roo acumulan los deterioros más pronunciados desde 2015.

Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), dijo que Guanajuato sufre una violencia crónica desde 2018. Aunque tiene mejores condiciones de vida en otros rubros, la violencia limita su progreso social. Lo mismo ocurre en Sinaloa.

En ambos estados creció la tasa de homicidios de 2023 a 2024: 1.8% en Guanajuato y 11.6% en Sinaloa, a pesar de que a nivel nacional se observa una tendencia a la baja. Las víctimas frecuentes son jóvenes de 18 a 30 años.

“La violencia en Guanajuato nos está preocupando muchísimo por su carácter extremo relacionado con la delincuencia organizada y con su carácter público: 82% de las víctimas de Guanajuato fueron ultimadas con armas de fuego”, declaró.

Desigualdades históricas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Chiapas también preocupa. Fue el tercer estado donde más creció la tasa de homicidios (4.9%). La violencia se suma ahora a los factores estructurales que por años han mantenido a Chiapas entre los estados con menos progreso social, junto a Guerrero y Oaxaca.

“Chiapas no era un estado que figurara entre los más violentos en la década de los 2000. Pero llevamos tres años, 2022, 2023 y 2024, que la violencia aumenta preocupantemente”, agregó Lisa Sánchez.