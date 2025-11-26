Calificaciones de la SEP: cuándo las entregan y cómo descargar e imprimir la boleta 2025 paso a paso

Si deseas descargar la boleta de calificaciones, existen dos opciones: una es a través de la página del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), plataforma de la SEP para recabar, gestionar y difundir información del Sistema Educativo Nacional.

Desde el portal Siged

Accede al siguiente link https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y selecciona buscar.

Así podrás observar y descargar los resultados.

Para acceder a las calificaciones se debe contar con la CURP del alumno inscrito en escuelas de la SEP. (Foto: Captura de pantalla de siged.sep.gob.mx)

En la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México

Accede a la página https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8012/ConsultaBoleta/ Captura el CURP y la Clave de centro de trabajo (CCT). Si no tienes la clave puedes obtenerla en el directorio de escuelas de la autoridad en https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/varios/localiza-escuela/index.html

A continuación, se debe elegir el periodo actual que está cursando el alumno y descargar el archivo a tu ordenador.

En caso de que las autoridades educativas aún no suban a la plataforma las calificaciones, saldrá una leyenda en el portal con el siguiente mensaje.

Las calificaciones deben subirse a la plataforma pra que los padres de familia y tutores puedan consultarlos. https://siged.sep.gob.mx/SIGED (Foto: Captura de pantalla

Al respecto, la Siged explica que las calificaciones que se muestran en este portal son de carácter informativo y no sustituye al documento oficial que se entrega en las escuelas.

"En caso de que la información presentada no coincida con tus resultados obtenidos en el ciclo escolar o no esté disponible, por favor ponte en contacto con la autoridad de tu centro escolar", sugiere el portal.

Cómo imprimir la boleta de calificaciones de la SEP

También existe la opción de imprimir el documento. Para ello, toma en cuenta las características de tu computadora.

En Windows

Abre el archivo PDF (puedes usar Adobe Acrobat Reader u otro visor). Haz clic en Archivo y selecciona Imprimir (o presiona Ctrl + P). Elige la impresora que usarás. Ajusta opciones como páginas, orientación o tamaño, si es necesario. Haz clic en Imprimir.

En Mac

Abre el PDF (con Vista Previa o tu lector favorito). Ve al menú Archivo y selecciona Imprimir (o presiona Command + P). Selecciona la impresora. Configura las opciones de impresión según lo que necesites. Haz clic en Imprimir.

Tras la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, las boletas incluyen los cuatro campos formativos que son: Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética, Naturaleza y Sociedades; y De lo Humano y lo Comunitario, en los que se agrupan las distintas disciplinas.

¿Cuándo es la entrega de calificaciones de la SEP?

El calendario de la SEP detalla que la comunicación de los resultados de la evaluación se ofrecen a los padres de familia y tutores desde el lunes 24 al jueves 27 de noviembre de 2025. En tanto, el viernes 28 corresponde al último viernes del mes y se dedica al Consejo Técnico Escolar (CCT), por lo que no hay clases.

