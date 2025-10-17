Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Locales

La historia detrás del funcionamiento del Tren Maya

El tercer cortometraje del Tren Maya presenta el proyecto bajo una luz distinta, enfocándose en un trío de pilares clave: lo social, lo tecnológico y lo cultural.
vie 17 octubre 2025 11:16 AM
Presentado por: Grupo Mundo Maya
Tren-Maya
"Lo que nadie te ha mostrado del Tren Maya, El Comienzo de un Viaje” muestra en detalle la maquinaria, los equipos especializados y el personal técnico que trabaja en las operaciones internas. (Cortesía)

Antes de que el primer pasajero suba al tren, una infraestructura silenciosa e invisible para el público ya está en marcha. Estos elementos, aunque poco evidentes, son fundamentales para la eficacia operativa del sistema ferroviario en la región maya.

Este despliegue técnico y humano es lo que captura el cortometraje " Lo que nadie te ha mostrado del Tren Maya, El Comienzo de un Viaje” . Por primera vez, es posible hacer una mirada de los procesos internos y poco notables del proyecto de conectividad del sureste mexicano.

Publicidad

El video profundiza en temas esenciales para la seguridad del Tren Maya , como las inspecciones que se realizan en las vías, las revisiones de frenos y sistemas y las tareas de mantenimiento ferroviario y trabajos previos.

Aunque no se limita a ser una guía técnica, utiliza recursos estéticos e imágenes impactantes que apelan al público para generar una sensación de asombro y, a la vez, de transparencia.

El mundo antes de la operación del Tren Maya

Todo comienza con la supervisión Hi-Rail. Este vehículo especializado, equipado con un aditamento bimodal (vial y ferroviario), es conducido por personal altamente capacitado que recorre las vías del tren. Su objetivo es cerciorarse de que los aparatos de vía (o cambios de vía) se encuentren en la posición correcta, garantizando así un tránsito seguro y sin obstrucciones.

De forma paralela, en los talleres y cocheras, la maquinaria se examina de forma exhaustiva. Este proceso incluye la verificación de frenos, sistemas eléctricos, motores y cada detalle técnico crucial, para evitar fallas durante la jornada.

Es fundamental la supervisión del cambio de vías (ADV), la cual se gestiona con absoluta precisión a través de procedimientos de telemando para prevenir errores logísticos. Para ello, es indispensable la estrecha colaboración entre el personal en las cabinas de control y los equipos operativos en campo.

También se implementa el monitoreo de Fibra Óptica Sensora (FOS), clave para la prevención de incidentes a lo largo del trayecto. Además, el sistema de seguridad se complementa con 313 cámaras que detectan la presencia de animales o personas en las inmediaciones.

El capital humano detrás del proyecto incluye personal médico, que se encarga de revisar las condiciones de salud de los operadores, mediante pruebas periódicas. Asimismo, la Guardia Nacional (GN) es el cuerpo principal a cargo de la vigilancia en las 34 estaciones que componen la obra ferroviaria.

Publicidad

La trilogía del paso del Tren Maya

El cortometraje forma parte de una serie orientada a comunicar el proyecto desde una perspectiva distinta, haciendo énfasis en tres aspectos clave: lo social, lo tecnológico y lo cultural.

En última instancia, todo el contenido busca mejorar la opinión pública sobre la infraestructura, reforzando activamente su relevancia, valores como la transparencia y el esfuerzo técnico que impulsa la conexión en el sureste mexicano.

Publicidad

Tags

Tren Maya infraestructura ferroviaria Transporte ferroviario

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad