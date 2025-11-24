El sistema de becas del Bienestar que otorga el gobierno federal detalló que está por comenzar la entrega de las tarjetas bancarias en donde se realizará el depósito a los beneficiarios, y entre los documentos que se deben entregar está la Clave Única de Registro de Población (CURP) que debe contar con un detalle específico; te detallamos cuál es.
El dato que debe tener tu CURP para que puedas recoger tu tarjeta de la beca Benito Juárez
Documentos para recoger la tarjeta
Debido a que lo beneficiarios de las Becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro están dirigidas a estudiantes de nivel profesional, se solicita llevar la siguiente documentación:
- INE (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
¿Qué es la CURP?
La Dirección General del Registro Civil recuerda que este documento de registro se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a connacionales que residen en el extranjero.
La CURP se compone por 18 elementos, representados por letras y números, que se generan a partir de los datos contenidos en el documento comprobatorio de tu identidad (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio), y que se refieren a:
- El primero y segundo apellido, así como al nombre de pila
- La fecha de nacimiento
- El sexo
- La entidad federativa de nacimiento.
¿Qué debe tener la CURP para que sea aceptada?
De acuerdo a la dependencia federal en su cuenta en 𝕏, ésta debe estar certificada con el Registro Civil y para ello se recomienda acceder al siguente link: https://www.gob.mx/curp en donde se podrá acceder con la clave CURP cuando ya la conoce o proporcionando el nombre y datos de nacimiento, como la fecha y la entidad.
Al descargarla debes verificar que contenga la siguiente leyenda: CURP certificada: verificada con el Registro Civil, en caso de que no cuente con este detalle, deberás acudir a algún módulo cercano del Registro Civil.
También se debe contar con la fecha actualizada, además de que aparece el nombre de la secretaria de Gobernación actual, Rosa Icela Rodríguez .
Si solicitaste una Beca #BenitoJúarez o #JóvenesEscribiendoElFuturo ...
¡Tu CURP debe estar certificada!
Ojito aquí para que no se te pase. ⬇️ pic.twitter.com/YLd1kL2Mcn
— BecasBenito (@BecasBenito) November 22, 2025
Documentos para recoger la tarjeta a menores de edad
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) detalla los documentos que deben llevar en original y copia para todos los beneficiarios de las distintas becas de los niveles de educación básica, media superior y superior; además de estar actualizados para estudiantes menores de edad son los siguientes:
Identificación, que puede ser la credencial escolar con los siguientes datos:
Nombre de la escuela
Nombre del alumno o la alumna
Número de identificación (matrícula)
Fotografía
Vigencia
Constancia de identidad emitida por la autoridad competente con:
Documento oficial emitido por la autoridad competente.
Fecha y lugar de expedición
Nombre y firma de quien la expide
Nombre de la o el interesado
Fotografía de la o el interesado cancelada con sello
CURP de la o el interesado
Nombre y firma de la o el interesado
Domicilio de la o el interesado (preferentemente).
Pasaporte
Documento migratorio
Credencial con fotografía emitida por una institución de salud pública.