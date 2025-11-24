Documentos para recoger la tarjeta

Debido a que lo beneficiarios de las Becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro están dirigidas a estudiantes de nivel profesional, se solicita llevar la siguiente documentación:

INE (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

¿Qué es la CURP?

La Dirección General del Registro Civil recuerda que este documento de registro se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a connacionales que residen en el extranjero.

La CURP se compone por 18 elementos, representados por letras y números, que se generan a partir de los datos contenidos en el documento comprobatorio de tu identidad (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio), y que se refieren a:

El primero y segundo apellido, así como al nombre de pila

La fecha de nacimiento

El sexo

La entidad federativa de nacimiento.

¿Qué debe tener la CURP para que sea aceptada?

De acuerdo a la dependencia federal en su cuenta en 𝕏, ésta debe estar certificada con el Registro Civil y para ello se recomienda acceder al siguente link: https://www.gob.mx/curp en donde se podrá acceder con la clave CURP cuando ya la conoce o proporcionando el nombre y datos de nacimiento, como la fecha y la entidad.

Al descargarla debes verificar que contenga la siguiente leyenda: CURP certificada: verificada con el Registro Civil, en caso de que no cuente con este detalle, deberás acudir a algún módulo cercano del Registro Civil.

También se debe contar con la fecha actualizada, además de que aparece el nombre de la secretaria de Gobernación actual, Rosa Icela Rodríguez .

Documentos para recoger la tarjeta a menores de edad

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) detalla los documentos que deben llevar en original y copia para todos los beneficiarios de las distintas becas de los niveles de educación básica, media superior y superior; además de estar actualizados para estudiantes menores de edad son los siguientes:

Identificación, que puede ser la credencial escolar con los siguientes datos:

Nombre de la escuela

Nombre del alumno o la alumna

Número de identificación (matrícula)

Fotografía

Vigencia

Constancia de identidad emitida por la autoridad competente con:

Documento oficial emitido por la autoridad competente.

Fecha y lugar de expedición

Nombre y firma de quien la expide

Nombre de la o el interesado

Fotografía de la o el interesado cancelada con sello

CURP de la o el interesado

Nombre y firma de la o el interesado

Domicilio de la o el interesado (preferentemente).

Pasaporte

Documento migratorio

Credencial con fotografía emitida por una institución de salud pública.