La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento oficial que se solicita al momento de realizar diversos trámites y debe contar con algunos datos y leyendas para ser aceptada. Te explicamos qué debe tener tu CURP certificada para que sea válida.
Esta es la leyenda que debe tener tu CURP para ser válida
¿Qué elementos tiene la CURP?
La Dirección General del Registro Civil recuerda que este documento de registro se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero.
¿Cómo se compone?
- Con 18 elementos, representados por letras y números, que se generan a partir de los datos contenidos en el documento comprobatorio de tu identidad (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio), y que se refieren a:
- El primero y segundo apellido, así como al nombre de pila
- La fecha de nacimiento
- El sexo
- La entidad federativa de nacimiento.
CURP certificada
Para acceder a la CURP certificada se debe ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.mx/curp en donde se podrá acceder indicando la clave CURP cuando ya la conoce o proporcionando el nombre y datos de nacimiento, como la fecha y la entidad.
Al descargarla debes verificar que contenga la siguiente leyenda: CURP certificada: verificada con el Registro Civil, en caso de que no cuente con este detalle, deberás acudir a algún módulo cercano del Registro Civil.
María, una trabajadora de una papelería ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, comentó con Expansión que a diario le solicita este tipo de trámites y que para la validez de la CURP también se debe contar con la fecha actualizada, además de que aparece el nombre de la secretaria de Gobernación actual, Rosa Icela Rodríguez.