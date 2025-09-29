Publicidad

México

DEA detiene a 670 vinculados al Cártel Jalisco; les incauta millones de dólares

El Cártel Jalisco es considerado como uno de los mayores responsables del tráfico de fentanilo a EU, donde miles mueren cada año por consumir dicha sustancia.
lun 29 septiembre 2025 03:03 PM
DEA
La DEA recordó que ofrece una recompensa millonaria por el líder del Cártel Jalisco. (Foto: Especial )

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que durante varias operaciones coordinadas se detuvo a 670 personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La autoridad dijo que del 22 al 26 de septiembre, sus agentes en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo los operativos.

Además de las personas detenidas, se logró la incautación de 92,4 kilogramos de polvo de fentanilo, 1,157,672 píldoras falsificadas, 6,062 kilogramos de metanfetamina, 22,842 kilogramos de cocaína, y 33 kilogramos de heroína.

A las personas detenidas también les aseguraron 18 millones 644,105 dólares; 29 millones 694,429 en bienes incautados y 244 armas de fuego.

La DEA destacó que el Cártel Jalisco es una de las organizaciones narcotraficantes más violentas y prolíficas del mundo. ''Designada como Organización Terrorista Extranjera en febrero por la Administración Trump, el CJNG es una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional'', abundó.

La DEA señaló al Cártel Jalisco como responsable de inundar los Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína mortales para alimentar la adicción, las sobredosis y la violencia en las comunidades.

"La DEA está apuntando al Cartel Jalisco Nueva Generación como lo que es, una organización terrorista, en todos los niveles, desde su liderazgo hasta sus redes de distribución y todos los demás", dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole.

"Que esto sirva como una advertencia: la DEA no cederá. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA está comprometida con estas asociaciones para llevar la lucha directamente a las organizaciones terroristas designadas''.

''Cada arresto, cada incautación y cada dólar despojado del CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo: llevaremos adelante esta lucha juntos hasta que esta amenaza sea derrotada", agregó.

El CJNG opera a nivel mundial, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países.

La DEA dijo que compromete a derribar las redes de mando, control y distribución del CJNG y a la búsqueda continua del cofundador y líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como ''El Mencho''.

