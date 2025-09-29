DEA detiene a 670 vinculados al Cártel Jalisco; les incauta millones de dólares

A las personas detenidas también les aseguraron 18 millones 644,105 dólares; 29 millones 694,429 en bienes incautados y 244 armas de fuego.

La DEA destacó que el Cártel Jalisco es una de las organizaciones narcotraficantes más violentas y prolíficas del mundo. ''Designada como Organización Terrorista Extranjera en febrero por la Administración Trump, el CJNG es una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional'', abundó.

La DEA señaló al Cártel Jalisco como responsable de inundar los Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína mortales para alimentar la adicción, las sobredosis y la violencia en las comunidades.

"La DEA está apuntando al Cartel Jalisco Nueva Generación como lo que es, una organización terrorista, en todos los niveles, desde su liderazgo hasta sus redes de distribución y todos los demás", dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole.

"Que esto sirva como una advertencia: la DEA no cederá. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA está comprometida con estas asociaciones para llevar la lucha directamente a las organizaciones terroristas designadas''.

''Cada arresto, cada incautación y cada dólar despojado del CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo: llevaremos adelante esta lucha juntos hasta que esta amenaza sea derrotada", agregó.

El CJNG opera a nivel mundial, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países.

La DEA dijo que compromete a derribar las redes de mando, control y distribución del CJNG y a la búsqueda continua del cofundador y líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como ''El Mencho''.