Qué es la Pensión Mujeres Bienestar

Como parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, la Pensión Mujeres Bienestar tiene como finalidad contribuir a la autonomía económica de mujeres adultas mayores. El apoyo está dirigido a mujeres de 60 a 64 años; al cumplir 65, las beneficiarias se incorporan de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Calendario de pago de noviembre 2025

Las fechas establecidas para la dispersión se organizan por la letra inicial del primer apellido. El calendario oficial indica lo siguiente:

- A, B, C, D: martes 18 de noviembre

- E, F, G, H, I, J, K: miércoles 19 de noviembre

- L, M, N, Ñ, O, P, Q: jueves 20 de noviembre

- R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 21 de noviembre

📢 ¡Aviso importante!



A las beneficiarias que recibieron su tarjeta del #BancoDelBienestar para el programa #PensiónMujeresBienestar, durante el mes de octubre, les informamos que del 18 al 21 de noviembre recibirán sus recursos.



En #ElBancoDelPuebloDeMéxico, su dinero está… pic.twitter.com/mAahjQPEDJ — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) November 17, 2025

Cuál es el monto de la pensión

Las beneficiarias del programa reciben 3,000 pesos de manera bimestral.

¿Cómo me puedo registrar para recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y sólo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

1. Tener entre 60 y 64 años de edad.

2. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

3. Residir en la República Mexicana.

Este 2025, los periodos de incorporación se realizan cada dos meses. Para mayor información se recomienda mantenerse al pendiente de la página oficial o de los canales de comunicación correspondientes.

Requisitos

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

- Acta de nacimiento legible

- CURP de impresión reciente

- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

- Número telefónico de contacto (celular y de casa)