Confirmado: la pensión Hombres Bienestar tendrá nuevo registro en CDMX

“Estamos superando la meta de lo que teníamos programado para este programa este año; y quiero informarles que el próximo año, otros 100 mil hombres se incorporarán al programa de Hombres Bienestar, con ello estaremos garantizando que cerca de 200 mil hombres reciban su pensión”, declaró la jefa de Gobierno capitalina el 14 de noviembre .

Clara Brugada recordó que el programa Hombres Bienestar se implementó en la capital para apoyar a los hombres de este sector de la población y no dejar a nadie atrás.

“Aquí en la Ciudad de México consideramos que nadie debe quedar fuera de los apoyos económicos y por eso les llegó la hora de recibir apoyo a los hombres de 60 a 64 años de edad, que con mucho gusto lo estamos incorporando a esta pensión universal y cuando decimos universal nos referimos a que todos tienen derecho. No hay exclusión”, afirmó desde el Monumento a la Revolución.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de más de 8 mil apoyos del programa Hombres Bienestar. (Foto: Gobierno de la CDMX)

¿Cuándo se hará el registro?

Hasta el momento no se han dado a conocer las fechas exactas para que hombres de estas edades hagan el registro correspondiente y así puedan acceder a este beneficio económico. Los registros previos se realizaron a través de las visitas que realizan trabajadores de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) realizan la visita Casa por Casa en domicilios de los adultos mayores con prioridad.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El gobierno de la CDMX establece los siguientes requisitos:

​​Ser residente de la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años".

Documentos para registrarse

Ante el anuncio de la mandataria capitalina, se recomienda tener listos los siguientes documentos para no tener inconvenientes al momento del registro:

a) Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente.

b) Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la alcaldía que corresponda (en los casos donde la situación irregular del predio haga a este documento la única forma de comprobación), cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción.

c) Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o no se cuente con la identificación que se solicita.

d) CURP (solo en caso de no ser visible en la identificación oficial). Este documento no se solicitará en caso de que se presente acta de nacimiento por falta de identificación.

e) Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN.