México

La UNAM cancela megajornada de vacunación tras agresión a personal

La máxima casa de estudios informó este viernes que no ampliará la jornada de vacunación en el Mega Centro de Vacunación UNAM 2025.
sáb 15 noviembre 2025 12:12 PM
Jornada Vacunación UNAM
El megacentro de vacunación de la UNAM operó del 10 al 14 de noviembre. (Foto: Archivo Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este viernes que no ampliará la jornada de vacunación en el Mega Centro de Vacunación UNAM 2025, luego de que se registró una agresión contra personal universitario.

En un comunicado, la institución detalló que este sábado 15 de noviembre no habrá aplicación de vacunas, por lo que la jornada no continuará en el centro instalado en el estacionamiento tres del Estadio Olímpico Universitario.

La medida fue tomada luego de que Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) y responsable del Mega Centro, reportó que la tarde del viernes un grupo de personas llegó al lugar después del cierre de operaciones y exigió, a gritos, ser vacunado.

“Cuando el personal universitario les aclaraba que podrían asistir al día siguiente, algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios”, señaló la UNAM.

El Mega Centro forma parte de la estrategia anual de vacunación impulsada por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) para garantizar el acceso a vacunas de temporada, especialmente contra influenza y COVID-19, ante el aumento de la demanda durante la época invernal.

Desde su apertura, el módulo se convirtió en uno de los espacios con mayor afluencia en la Ciudad de México, no solo para la comunidad universitaria, sino también para público general.

La universidad añadió que "las personas que no alcanzaron turno este viernes serán contactadas a partir del martes 18 de noviembre por personal de la DGAS, a fin de reprogramar su inmunización en grupos reducidos".

"La UNAM reprueba categóricamente la violencia en cualquiera de sus expresiones. Lamenta que este suceso, que fue una excepción, haya afectado la operación del Mega Centro", afirmó en su comunicado.

Del lunes 10 y hasta este viernes 14, el centro atendió a 30,862 personas, a quienes se aplicaron 73,671 dosis, entre ellas 27,009 de influenza; 11,380 de neumococo; 26,274 de COVID-19 y 9,008 de la vacuna triple viral.

