La UNAM cancela megajornada de vacunación tras agresión a personal

La medida fue tomada luego de que Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) y responsable del Mega Centro, reportó que la tarde del viernes un grupo de personas llegó al lugar después del cierre de operaciones y exigió, a gritos, ser vacunado.

“Cuando el personal universitario les aclaraba que podrían asistir al día siguiente, algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios”, señaló la UNAM.

El Mega Centro forma parte de la estrategia anual de vacunación impulsada por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) para garantizar el acceso a vacunas de temporada, especialmente contra influenza y COVID-19, ante el aumento de la demanda durante la época invernal.

Desde su apertura, el módulo se convirtió en uno de los espacios con mayor afluencia en la Ciudad de México, no solo para la comunidad universitaria, sino también para público general.