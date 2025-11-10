Además de covid, ¿qué otras vacunas se aplican en la jornada de vacunación de la UNAM?

UNAM vacuna contra covid, influenza y SRP

El titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, informó que se aplicarán 100,000 dosis en el Mega Centro de Vacunación de manera gratuita distribuidas en las siguientes enfermedades:

25,000 dosis para prevenir la covid-19

25,000 dosis para influenza

50,000 dosis contra neumococo y SRP (sarampión, rubeola y parotiditis)

La iniciativa es una acción conjunta entre la Universidad, Secretaría de Salud de la Ciudad de México y los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pemex.

Bertha Rodríguez Sámano, secretaria General de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, sugirió aprovechar la oportunidad para vacunarse, en especial porque los virus han mutado.

En el caso de la covid, la enfermedad se volvió endémica por lo que es posible que regresen brotes periódicamente durante la temporada de frío, por lo que es necesario suministrar dosis de manera estacional, como ocurrió con la influenza.

La vacunación es la herramienta de salud preventiva más importante para salvaguardar a la población, de acuerdo con el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla.

Antes de las 09:00 horas, se apreciaron largas filas en el Mega Centro de Vacunación UNAM 2025, en el cual se aplican biológicos contra la COVID-19, influenza, neumococo y SRP para toda la población. (Dirección General de Comunicación Social (DGCS) UNAM)

En la inauguración de la jornada, la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann detalló que el objetivo del gobierno de la CDMX es prevenir padecimientos y evitar hospitalizaciones y muertes. “Las vacunas son seguras, efectivas, necesarias y gratuitas”, aseguró.

De manera opcional se realizarán pruebas de glucosa y tomas de presión arterial.

Además, la DGAS también tiene proyectado módulos de vacunación en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH); así como en facultades y escuelas de la UNAM, porque el objetivo es que la comunidad universitaria reciba la atención sanitaria.

¿Quiénes deben vacunarse?

Influenza

Personas de seis meses de edad en adelante.

Prioridad : niñas y niños pequeños, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, asma, cardiopatías o inmunosupresión) y personal de salud.

: niñas y niños pequeños, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, asma, cardiopatías o inmunosupresión) y personal de salud. Dosis : anual.

: anual. Restricciones: posponer la aplicación en caso de fiebre alta o alergia grave a componentes del biológico, como proteínas del huevo.

COVID-19

Dirigida al público general, a partir de los 6 meses de edad.

Dosis : refuerzo anual.

: refuerzo anual. Recomendaciones : refuerzo para quienes pertenezcan a grupos de riesgo (personas mayores, personal médico o con enfermedades crónicas).

: refuerzo para quienes pertenezcan a grupos de riesgo (personas mayores, personal médico o con enfermedades crónicas). Restricciones: diferir la vacunación si se cursa una infección activa por COVID-19 o fiebre mayor a 38 °C.

Neumococo

Dirigida a niñas y niños menores de cinco años (esquema básico de tres dosis) y a adultos mayores de 60 años o personas con enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, renales o diabetes).

Dosis : según edad y antecedentes médicos.

: según edad y antecedentes médicos. Restricciones: no aplicar durante enfermedades agudas ni en caso de alergia a dosis previas.

Sarampión (SRP)

Vacuna triple viral (SRP): Dirigida a niñas y niños de a los 12 y 18 meses, protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Pero se puede aplicar a mayores de seis meses como dosis cero; y a adolescentes y adultos hasta los 49 años.

Restricciones : no se aplica a mujeres embarazadas, menores de seis meses ni a personas con inmunosupresión grave.

: no se aplica a mujeres embarazadas, menores de seis meses ni a personas con inmunosupresión grave. Quienes hayan recibido transfusiones o inmunoglobulinas deben esperar los intervalos médicos recomendados antes de vacunarse.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse?

Pueden vacunarse la comunidad universitaria como público en general. El servicio es gratuito, pero se necesita llevar la Cartilla Nacional de Vacunación, Cartilla Nacional de Salud y/o identificación oficial.

La cartilla es esencial en el caso de niñas y niños. Además de ello, no hay restricciones administrativas para recibir el biológico.

Recomendaciones

Las personas con fiebre o alguna infección respiratoria deberán esperar a recuperarse para recibir la vacuna. En el caso de mujeres embarazadas, el personal evaluará si aplicar la dosis dependiendo del trimestre en el que se encuentre.

La UNAM aconseja acudir con ropa cómoda y disposición de tiempo para la espera de la aplicación.

¿Cómo llegar? Ubicación y horarios de vacunación

El servicio se realizará de 09:00 a 15:00 horas del 10 al 14 de noviembre en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, localizado en Ciudad Universitaria de la UNAM, en CDMX. Será por el Acceso G.

Para llegar al Estadio Olímpico, se puede bajarse en el Metro Universidad (Línea 3) y tomar la ruta 1 del Pumabús, el servicio es gratuito.