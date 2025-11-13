Incluso, el empresario advirtió que el discurso que se ofrece desde el poder es "peligroso", por lo que pidió a la población unirse en resistencia.

“Basta ya de este régimen que pretende acabar con nuestras libertades ejerciendo un poder centralizado como nunca antes se había visto. Basta, pero nosotros tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos”, comentó.

Salinas Pliego explicó que el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción no se limita a ser un manifiesto político, sino que se plantea como una resistencia ciudadana que agrupe todas las voces dispuestas a defender tres pilares fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad.

“Ustedes tienen que confirmar que están de acuerdo con los principios del movimiento y cuáles son. Muy sencillos. La vida, a favor de la vida, a favor de la propiedad, a favor de la libertad. No robar, no matar, no mentir y en contra de la corrupción, de la criminalidad y de la mentira", mencionó.

En este sentido, hizo un llamado a dejar atrás la indiferencia y a unirse para enfrentar lo que considera un “régimen corrupto y comunista”, que “promueve la división y el resentimiento entre los mexicanos”.

El MAAC defiende el derecho a una vida libre de violencia, la defensa de la propiedad privada y la libertad frente a un sistema que, según su fundador, fomenta la impunidad y la corrupción.