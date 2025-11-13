Publicidad

México

MAAC, el movimiento de Salinas Pliego en contra del crimen y la corrupción

En septiembre pasado, Ricardo Salinas Pliego presentó el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción; adelantó que abrirá una página web para que se anoten los simpatizantes.
jue 13 noviembre 2025 02:41 PM
salinas-pliego-maac.png
De acuerdo con Salinas Pliego, los pilares fundamentales del movimiento son la vida, la libertad y la propiedad. (Captura de pantalla)

Ricardo Salinas Pliego lanzó el 15 de septiembre pasado el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), un frente que busca movilizar a los ciudadanos en contra de esos delitos y el poder encabezado por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un video en el que aparece junto a su esposa María Laura Medina, la bandera de México y un estandarte de la Virgen de Guadalupe, el empresario acusó que la delincuencia y la corrupción son temas que no se pueden resolver aún porque el gobierno las “solapa”.

“Desde el gobierno se solapa la criminal violencia que nos asedia a todos, que nos deja pasmados. No sabemos si vamos a regresar a casa, si nuestros hijos van a una fiesta y no regresan. Y además también desde el gobierno se solapa una corrupción desbocada como nunca se había visto antes”, señaló.

Incluso, el empresario advirtió que el discurso que se ofrece desde el poder es "peligroso", por lo que pidió a la población unirse en resistencia.

“Basta ya de este régimen que pretende acabar con nuestras libertades ejerciendo un poder centralizado como nunca antes se había visto. Basta, pero nosotros tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos”, comentó.

Salinas Pliego explicó que el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción no se limita a ser un manifiesto político, sino que se plantea como una resistencia ciudadana que agrupe todas las voces dispuestas a defender tres pilares fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad.

“Ustedes tienen que confirmar que están de acuerdo con los principios del movimiento y cuáles son. Muy sencillos. La vida, a favor de la vida, a favor de la propiedad, a favor de la libertad. No robar, no matar, no mentir y en contra de la corrupción, de la criminalidad y de la mentira", mencionó.

En este sentido, hizo un llamado a dejar atrás la indiferencia y a unirse para enfrentar lo que considera un “régimen corrupto y comunista”, que “promueve la división y el resentimiento entre los mexicanos”.

El MAAC defiende el derecho a una vida libre de violencia, la defensa de la propiedad privada y la libertad frente a un sistema que, según su fundador, fomenta la impunidad y la corrupción.

¿Qué propone MAAC?

Lucha contra la criminalidad y la violencia. Salinas Pliego afirma que el gobierno actual no es capaz de resolver la creciente violencia y criminalidad. El MAAC busca una respuesta efectiva que proteja a los ciudadanos y enfrente a los criminales.

Combate a la corrupción. El movimiento pretende erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno y empresas; promueve la transparencia.

El MAAC se basa en la defensa de tres pilares clave: la vida, la libertad y la propiedad.

Unificar. MAAC busca aglutinar a ciudadanos y organizaciones opositoras al gobierno actual para crear una resistencia ciudadana y hacer un cambio cultural y político.

Resistir al poder centralizado. Salinas Pliego exhorta a la población a no permitir que el gobierno limite las libertades de los mexicanos, pues compara la situación actual con los regímenes totalitarios.

Transformación cultural y política. El movimiento intenta “restaurar los valores” en la sociedad mexicana. Se enfocará en la innovación, la competencia y el esfuerzo personal.

Primera reunión y sus asistentes

En una columna de la periodista Lourdes Mendoza, narró que se realizó una primera reunión en la que se presentó el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, donde se destacó la importancia de defender la libertad, la justicia y la prosperidad frente a un gobierno que, acusó, persigue a quienes piensan diferente.

Entre los asistentes estuvieron Javier Alatorre, Alejandro Villalvazo, Sergio Sarmiento, Leonardo Curzio y Ezra Shabot.

De acuerdo con la periodista, el empresario dijo que se buscarán alianzas con partidos políticos de oposición, para “unificar a ese más de 40% que está en contra del régimen”.

Caso de Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego mantiene una disputa con el gobierno federal por adeudos fiscales de sus empresas.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el proceso se realiza bajo los términos establecidos en la ley y sin que intervenga el Poder Ejecutivo, el empresario considera que las instituciones están cooptadas por intereses políticos que usan el poder para presionar a quienes piensan distinto.

Hace unas semanas, el empresario pidió al gobierno federal reunirse con su equipo para que le dijeran cuánto debía para pagar, pues aseveró que estaba cansado de "tanto litigio".

En septiembre, la procuradora fiscal, Grisel Galeano, detalló que cuatro empresas de Grupo Salinas sumaban adeudos por más de 48,000 mdp.

