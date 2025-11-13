Harfuch viaja a Morelia y Uruapan para presentar plan de seguridad

En Uruapan, Harfuch encabezará la presentación del ''Plan Paricutín'', el cual implicará el despliegue de fuerzas federales en la región.

En Morelia, previo a viajar a Uruapan, Harfuch se reunió con el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa; con Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; con el almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, y con Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia.

En la capital michoacana, los funcionarios fueron recibidos por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Carlos Torres, fiscal de Michoacán.

Torres informó antes del evento que la investigación sobre los homicidios de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y Bernardo Bravo, líder limonero, avanzan.

"Vamos a trabajar coordinadamente con las demás instancias para que se hagan las detenciones lo más pronto posible. Hay operativos constantes en Tierra Caliente. A partir de la semana pasada ha llegado más personal del Ejército, de la Guardia Nacional y eso nos ha permitido hacer bastantes filtros y revisiones en Tierra Caliente", dijo Torres a medios locales.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia prioriza la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Contempla el envío de 10,506 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, además de una contención fronteriza de 4,140 efectivos en los límites con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

En total, la nueva etapa de seguridad en la entidad implica el despliegue de más de 12,000 elementos federales:

- 10,506 de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

- 1,781 de la Marina, en el marco del Plan de Operaciones Paricutín, con presencia prioritaria en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

- A ellos se suman 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados con 70 patrullas nuevas ya desplegadas en distintas zonas del estado.