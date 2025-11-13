Publicidad

México

Harfuch viaja a Morelia y Uruapan para presentar plan de seguridad

Omar García Harfuch se reunirá esta tarde con Grecia Quiroz, a casi dos semanas del homicidio de Carlos Manzo, su esposo y alcalde de Uruapan.
jue 13 noviembre 2025 02:53 PM
Plan Michoacán Sheinbaum
Omar García Harfuch está encargado de la estrategia de seguridad de Sheinbaum. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recorrió este jueves las calles de Uruapan, Michoacán, previo a su reunión con la alcaldesa Grecia Quiroz.

El Gabinete de Seguridad federal viajó hoy a Morelia para presentar el "Plan Michoacán", estrategia con la que se espera reducir la violencia en el estado.

En Uruapan, Harfuch encabezará la presentación del ''Plan Paricutín'', el cual implicará el despliegue de fuerzas federales en la región.

En Morelia, previo a viajar a Uruapan, Harfuch se reunió con el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa; con Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; con el almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, y con Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia.

En la capital michoacana, los funcionarios fueron recibidos por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Carlos Torres, fiscal de Michoacán.

Torres informó antes del evento que la investigación sobre los homicidios de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y Bernardo Bravo, líder limonero, avanzan.

"Vamos a trabajar coordinadamente con las demás instancias para que se hagan las detenciones lo más pronto posible. Hay operativos constantes en Tierra Caliente. A partir de la semana pasada ha llegado más personal del Ejército, de la Guardia Nacional y eso nos ha permitido hacer bastantes filtros y revisiones en Tierra Caliente", dijo Torres a medios locales.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia prioriza la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Contempla el envío de 10,506 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, además de una contención fronteriza de 4,140 efectivos en los límites con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

En total, la nueva etapa de seguridad en la entidad implica el despliegue de más de 12,000 elementos federales:

- 10,506 de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

- 1,781 de la Marina, en el marco del Plan de Operaciones Paricutín, con presencia prioritaria en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

- A ellos se suman 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados con 70 patrullas nuevas ya desplegadas en distintas zonas del estado.

