México

¿Cuándo cumple años AMLO? 72 datos que no sabías del expresidente

El expresidente Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953. Te presentamos 72 claves de su biografía.
jue 13 noviembre 2025 10:06 AM
Los 72 datos más curiosos que no sabías de AMLO en su cumpleaños 72
Andrés Manuel López Obrador, originario de Tabasco, asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018. Ganó las elecciones de ese año, luego de dos intentos fallidos en 2006 y 2012. (Expansión Política)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador cumple este jueves 13 de noviembre 72 años.

Acá te presentamos algunos datos datos básicos, curiosos y no tan conocidos acerca del político originario de Tabasco y que dejó la vida pública al concluir su periodo como presidente de México para vivir en su rancho, La Chingada, en Palenque, Chiapas.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a López Obrador por medio de su cuenta de X, en la que lo calificó como el luchador social más relevante de la historia moderna del país.

Infancia de Andrés Manuel López Obrador

1. Nació el 13 de noviembre de 1953 en Macuspana, Tabasco.

2. Es el mayor de siete hermanos, dos de ellos están relacionados con la política. Sus padres, Andrés López Ramón y Manuela Obrador eran comerciantes. Tuvieron una tienda y un almacén de ropa.

3. Los estudios básicos los cursó en su estado natal. La primaria la estudió en la escuela Marcos Becerra.

4. A los 19 años se mudó a la Ciudad de México (CDMX) para estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM.

5. Concluyó su carrera en 1976 y se tituló casi 10 años después.

6. El título de su tesis es Proceso de Formación del Estado Nacional en México 1821-1867.

7. En sus años de estudiante vivió en la Casa del Estudiante Tabasqueño, en la calle Violeta de la colonia Guerrero.

8. También en su época de estudiante comenzó a tratar al poeta Carlos Pellicer, quien era cercano al entonces gobernador de Tabasco, Mario Trujillo.

Su ascenso en la política

9. En la década de los 70 se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para colaborar en la campaña de Carlos Pellicer para senador.

10. Fue nombrado director de Estudios Sectoriales de la Secretaría de Promoción Estatal por Leandro Rovirosa Wade.

11. Entre 1977 y 1982 vivió en el municipio de Nacajuca, donde enseñó a los indígenas chontales a cultivar la tierra en camellones.

12. En esos años también estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca.

13. En 1977 fue delegado del Instituto Nacional Indigenista (INI), cargo que ocupó hasta 1982.

14. En 1979 se desempeñó como profesor de Sociología en la Escuela de Ciencias de la Educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

15. Su interés por la política surgió gracias a su maestro Enrique González Pedrero, exsecretario general del PRI.

16. López Obrador coordinó la campaña de González Pedrero a la gubernatura de Tabasco en 1982.

17. Dirigió el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Comité Directivo Estatal del PRI. En ese periodo fue conocido como 'el Comandante'.

18. En 1983 fue nombrado presidente del PRI en Tabasco, cargo al que renunció por 'grilla' interna.

19. Un año después asumió la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional de Protección al Consumidor y fue maestro del Instituto de Capacitación Política del PRI.

20. Coordinó el seminario Tabasco en el Desarrollo Político de México y la publicación El Revolucionario Tabasqueño.

21. El 30 de julio de 1988 renunció al PRI, de acuerdo con una portada del diario Tabasco Hoy.

22. Ese mismo año se postuló como candidato del Frente Democrático Nacional para la gubernatura de Tabasco. Perdió los comicios y esa fue la primera vez que acusó fraude.

23. De acuerdo con notas periodísticas, López Obrador recorrió Tabasco en un Dodge Volare blanco que fue bautizado como 'el palomo de Obrador'.

24. De 1989 a 1992 fue presidente del PRD en Tabasco.

25. En 1991 inició la marcha llamada "Éxodo por la democracia", que partió de Tabasco al entonces Distrito Federal, en la que denunció el fraude electoral.

26. En 1994 volvió a contender por la gubernatura del estado, ahora abanderado por el PRD. Perdió frente a Roberto Madrazo Pintado.

27. López Obrador encabezó de nueva cuenta una marcha a la capital del país llamada la "Caravana por la democracia", para exigir la anulación de las elecciones locales. En ese periodo escribió el libro Entre la historia y la esperanza.

28. En febrero de 1996 encabezó bloqueos a algunas instalaciones petroleras de Tabasco para exigir indemnizaciones a más de 40,000 campesinos y pescadores afectados por actividades de Petróleos Mexicanos.

29. De 1996 a 1999 fue presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la elección participó contra Heberto Castillo y Amalia García.

30. Durante su gestión, el PRD ganó la primera elección para jefe de gobierno capitalino, con Cuauhtémoc Cárdenas como abanderado.

31. En 2000 ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Uno de sus contrincantes fue Diego Fernández de Cevallos y su campaña destacó por sus constantes críticas al Fobaproa.

32. Durante su gobierno comenzaron a ejecutarse una serie de programas sociales como el apoyo a adultos mayores y el seguro para el desempleo.

33. En su gestión también se hizo el segundo piso del Periférico y se fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

34. Desde su periodo como jefe de gobierno, se dio a conocer por sus conferencias de prensa mañaneras.

35. En 2005 la PGR (hoy Fiscalía General de la República, FGR) abrió un expediente en su contra por abuso de autoridad. Para realizar la investigación, solicitó al Congreso realizar un juicio de desafuero.

El deseo por la presidencia

36. La primera vez que se postuló a la Presidencia de la República fue en 2006, abanderado por el PRD.

37. Tras perder ante Felipe Calderón (PAN) por una diferencia de 0.58% de los votos, acusó fraude y en el Zócalo de la Ciudad de México tomó protesta como "presidente legítimo".

38. Impugnó los resultados y realizó un megaplantón en Paseo de la Reforma, que duró tres meses.

39. Desde entonces ha impulsado su Proyecto Alternativo de Nación, con el que busca transformar la vida pública del país.

40. En 2012 volvió a contender por la presidencia de la mano de PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, pero fue derrotado por el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

41. En 2012 fundó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como una asociación civil dedicada a defender la democracia del país. Dos años después obtuvo el registro como partido político.

42. Además de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, es la persona que más veces ha contendido por la presidencia de México: tres.

Entre la vida y la política

43. Ha sido derrotado en cuatro contiendas electorales, dos presidenciales y dos por la gubernatura de Tabasco.

44. Ha escrito 20 libros: el primero fue en 1986, Los primeros pasos, Tabasco. Otro de los títulos es Catarino Erasmo Garza Rodríguez. ¿Revolucionario o Bandido?, publicado en 2016, y ¡Gracias!, el texto número 20 de su vida, en el que relata los inicios de su trayectoria política hasta los últimos días del año 2023 en Palacio Nacional.

45. En 1979 se casó con Rocío Beltrán Medina, madre de sus tres primeros hijos: José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán.

46. En 2006, tras el fallecimiento de Rocío Beltrán, contrajo matrimonio con Beatriz Gutiérrez Müller, madre de su hijo menor: Jesús Ernesto López Gutiérrez.

¿A qué equipo le va AMLO?

47. Su deporte favorito es el beisbol. Le va a los Cardenales de San Luis y su jugador preferido es David Ortiz, de los Medias Rojas de Boston.

48. En Twitter alcanzó 11.2 millones de seguidores.

49. Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas son los personajes de la política mexicana que más admira. En la Casa de Transición tenía cuadros de estos personajes.

50. En las tres contiendas presidenciales no tachó su nombre en la boleta: en 2006 votó por el fallecido escritor Carlos Monsiváis; en 2012, por José María Pérez Gay y en 2018 por Rosario Ibarra.

51. Es el político que más veces ha recorrido el país de punta a punta.

52. Cuando era jefe de gobierno capitalino viajaba en un Tsuru no solo como muestra de austeridad, sino de agradecimiento, pues fue un regalo que le hizo Fernando Velasco Pedrero, abuelo de Manuel Velasco.

53. En los trayectos carreteros le gusta escuchar las diferentes estaciones de radio y es de ahí que saca algunas frases y tonadas que luego emula en sus discursos. "Despacito, paso a pasito", "Relajado, relajado, relajado" y "Estoy al cien" son ideas que ha sacado de canciones populares.

54. Algunas de sus confrontaciones más polémicas las ha tenido con el expresidente Vicente Fox Quesada, a quien en 2006 llamó "chachalaca".

55. "Mafia del poder", "Seré Peje, pero no lagarto", "Frijol con gorgojo", "Al diablo con las instituciones", "No lo tiene ni Obama", "Prensa fifí" y "Me canso ganso" son algunas de sus frases más emblemáticas.

56. Apareció años atrás en los documentales ¿Qué le pasó a México? (2010) y Fraude: México 2006 (2007), entre otros.

57. En 2017 se estrenó su documental biográfico Esto soy, producido por Epigmenio Ibarra y en el que su esposa Beatriz Gutiérrez canta el tema "El necio".

58. Durante años dijo que vivió de las regalías de sus libros más vendidos, que ascienden a 1 millón de pesos anuales. Su sueldo como dirigente nacional de Morena era de 50,000 pesos al mes. Como presidente ganaba 128,205.

59. Sus periodos vacacionales los pasaba en el rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas. Ahora es su lugar de retiro, como lo anunció antes de dejar la presidencia.

60. En su declaración 3de3 no tiene registrada ninguna propiedad a su nombre, pues en 2016 transfirió tres departamentos ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán (CDMX) a sus hijos, aunque hasta 2018 ante el Registro Público de la Propiedad todavía estaban a su nombre.

61. Durante su trabajo en la oficina era común que le llevaran café. Utilizaba tazas con el logotipo del partido Morena.

62. Durante su campaña presidencial de 2018 tuvo dos conductores de toda su confianza, Cuauhtémoc Jiménez y Roberto Rojas, también conocido como 'Rojitas'.

63. Para el desayuno, en la Casa de Transición solía encargar huevos motuleños en el restaurante Krika's, del señor Humberto Suárez, quien decía que en la carta del restaurante aparecerían como "Huevos AMLO".

64. Sus apodos más conocidos son 'AMLO' y 'Peje'. Cuando era niño le llamaban 'el Americano', debido a que usaba playeras de Estados Unidos.

65. El 21 de junio de 2019 López Obrador pasó a formar parte de los pocos youtubers que en México han recibido el Botón de Oro al superar 1 millón de suscriptores.

66. En julio de 2019, siendo presidente de México, su esposa y su hijo se mudaron de su casa en Tlalpan a un departamento construido en Palacio Nacional; un espacio de 300 metros cuadrados.

67. El 14 de enero de 2020 López Obrador se convirtió en abuelo luego de que su primogénito, José Ramón López Beltrán, y su pareja, Carolyn Adams, tuvieron a su primer hijo, Salomón Andrés Manuel. En agosto de 2024 se convirtió en abuelo por tercera ocasión luego de que José Ramón y su esposa tuvieron a su tercer hijo Noah Asher López Adams.

68. En febrero de 2024, López Obrador publicó su libro número 20: ¡Gracias!, libro que causó gran expectativa y que en pocas horas se agotó su preventa en sitios como Librerías Gandhi y Amazon, posicionándose como uno de los libros más vendidos en estas plataformas.

69. Es el presidente del mundo que más conferencias ha realizado. Durante el sexenio, hubo, en total 1,438 mañaneras. La última fue el lunes 30 de septiembre. Ese día, al concluir la conferencia, el exmandatario tuvo una convivencia con representantes de medios de comunicación.

70. El retrato oficial de López Obrador que quedó resguardado en Palacio Nacional en la Galería de los Presidentes fue pintado por Ermilo Espinosa, mientras que el marco fue tallado por artesanos mexicanos.

71. A las 12:25 del 1 de octubre de 2024, López Obrador fue visto por penúltima vez en público. Luego de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, el exmandatario dejó la Cámara de Diputados y no volvió a su vivienda en el sur de la Ciudad de México.

72. La última aparición pública que ha tenido fue el 1 de junio de 2025 durante las elecciones del Poder Judicial. El expresidente salió de su rancho para acudir a las urnas en Palenque, Chiapas, donde dijo lo siguiente: "Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección”. También contó que esa era la tercera vez que salía de su casa y que este tiempo se ha dedicado a escribir un libro.

