Los 72 datos más curiosos que no sabías de AMLO en su cumpleaños 72

61. Durante su trabajo en la oficina era común que le llevaran café. Utilizaba tazas con el logotipo del partido Morena.

62. Durante su campaña presidencial de 2018 tuvo dos conductores de toda su confianza, Cuauhtémoc Jiménez y Roberto Rojas, también conocido como 'Rojitas'.

63. Para el desayuno, en la Casa de Transición solía encargar huevos motuleños en el restaurante Krika's, del señor Humberto Suárez, quien decía que en la carta del restaurante aparecerían como "Huevos AMLO".

64. Sus apodos más conocidos son 'AMLO' y 'Peje'. Cuando era niño le llamaban 'el Americano', debido a que usaba playeras de Estados Unidos.

65. El 21 de junio de 2019 López Obrador pasó a formar parte de los pocos youtubers que en México han recibido el Botón de Oro al superar 1 millón de suscriptores.

66. En julio de 2019, siendo presidente de México, su esposa y su hijo se mudaron de su casa en Tlalpan a un departamento construido en Palacio Nacional; un espacio de 300 metros cuadrados.

67. El 14 de enero de 2020 López Obrador se convirtió en abuelo luego de que su primogénito, José Ramón López Beltrán, y su pareja, Carolyn Adams, tuvieron a su primer hijo, Salomón Andrés Manuel. En agosto de 2024 se convirtió en abuelo por tercera ocasión luego de que José Ramón y su esposa tuvieron a su tercer hijo Noah Asher López Adams.

68. En febrero de 2024, López Obrador publicó su libro número 20: ¡Gracias!, libro que causó gran expectativa y que en pocas horas se agotó su preventa en sitios como Librerías Gandhi y Amazon, posicionándose como uno de los libros más vendidos en estas plataformas.

69. Es el presidente del mundo que más conferencias ha realizado. Durante el sexenio, hubo, en total 1,438 mañaneras. La última fue el lunes 30 de septiembre. Ese día, al concluir la conferencia, el exmandatario tuvo una convivencia con representantes de medios de comunicación.

70. El retrato oficial de López Obrador que quedó resguardado en Palacio Nacional en la Galería de los Presidentes fue pintado por Ermilo Espinosa, mientras que el marco fue tallado por artesanos mexicanos.

71. A las 12:25 del 1 de octubre de 2024, López Obrador fue visto por penúltima vez en público. Luego de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, el exmandatario dejó la Cámara de Diputados y no volvió a su vivienda en el sur de la Ciudad de México.

72. La última aparición pública que ha tenido fue el 1 de junio de 2025 durante las elecciones del Poder Judicial. El expresidente salió de su rancho para acudir a las urnas en Palenque, Chiapas, donde dijo lo siguiente: "Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección”. También contó que esa era la tercera vez que salía de su casa y que este tiempo se ha dedicado a escribir un libro.