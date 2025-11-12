Noroña solicita vetar a panistas de reuniones en el Senado

De acuerdo con el expresidente de la Cámara de Senadores, los panistas usan ''la provocación permanente, la injuria constante, la falta de respeto absoluto como argumento sistemático y la búsqueda constante de descarrilar las sesiones es inaceptable y su actuar debe tener consecuencias en quienes así se conducen o a quien con su silencio o incapacidad, convalidan ese actuar".

Noroña insistió en el documento que los integrantes del blanquiazul se caracterizan por la falta de respeto.

🚨Gerardo Fernández Noroña envió una carta a Adán Augusto López para denunciar la “falta de respeto y provocaciones” del PAN en el pleno.



Acusa que los panistas han lanzado “falsas acusaciones de vínculos con el narco”, usando megáfonos y mostrado un comportamiento constante de… pic.twitter.com/aWXUajMp5s — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2025

"Más allá del derecho de todo legislador a sostener en tribuna lo que le venga en gana, el grupo parlamentario del PAN no se ha conformado con lanzar falsas acusaciones de vínculos con el narco, señalando dolosamente a todo nuestro grupo parlamentario de tales vínculos, sin presentar una sola prueba, hecho muy grave y absolutamente falto de respeto'', dijo.

Fernández Noroña acusó a Ricardo Anaya de no coordinar a la bancada panista. "O juega al policía bueno y al policía malo, o el coordinador no tiene ninguna capacidad ni influencia en su grupo parlamentario", señaló.

Noroña lleva varios meses en confrontación constante con integrantes del PAN, quienes le han pedido explicar cómo compró una casa de 12 millones de pesos en Morelos.