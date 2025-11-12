Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Noroña solicita vetar a panistas de reuniones en el Senado

Noroña lleva varios meses en confrontación constante con integrantes del PAN, quienes le han pedido explicar cómo compró una casa de 12 millones de pesos en Morelos.
mié 12 noviembre 2025 07:47 PM
Cuánto gana Noroña en YouTube y cómo funcionan las donaciones en vivo que recibe
Noroña concluyó su presidencia en el Senado recientemente. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

El senador Gerardo Fernández Noroña solicitó a Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado, dejar fuera a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) de las reuniones de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

"Reconociendo el derecho de Acción Nacional de participación en la Mesa Directiva y en la Jucopo, considero que no se les debe convocar a ninguna sesión de ambas instancias, mientras la bancada de Acción Nacional mantenga la conducta de no respetar el marco legal que rige las sesiones del pleno de la Cámara de Senadores", expuso Noroña en un documento.

Publicidad

De acuerdo con el expresidente de la Cámara de Senadores, los panistas usan ''la provocación permanente, la injuria constante, la falta de respeto absoluto como argumento sistemático y la búsqueda constante de descarrilar las sesiones es inaceptable y su actuar debe tener consecuencias en quienes así se conducen o a quien con su silencio o incapacidad, convalidan ese actuar".

Noroña insistió en el documento que los integrantes del blanquiazul se caracterizan por la falta de respeto.

"Más allá del derecho de todo legislador a sostener en tribuna lo que le venga en gana, el grupo parlamentario del PAN no se ha conformado con lanzar falsas acusaciones de vínculos con el narco, señalando dolosamente a todo nuestro grupo parlamentario de tales vínculos, sin presentar una sola prueba, hecho muy grave y absolutamente falto de respeto'', dijo.

Fernández Noroña acusó a Ricardo Anaya de no coordinar a la bancada panista. "O juega al policía bueno y al policía malo, o el coordinador no tiene ninguna capacidad ni influencia en su grupo parlamentario", señaló.

Noroña lleva varios meses en confrontación constante con integrantes del PAN, quienes le han pedido explicar cómo compró una casa de 12 millones de pesos en Morelos.

Publicidad

Tags

Adán Augusto López Cámara de Senadores Ricardo Anaya

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad