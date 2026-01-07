Publicidad

México

Policía Nacional y DEA desarticulan red ligada al Cártel de Sinaloa en España

El operativo culminó con la detención de nueve personas, que enfrentan cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
mié 07 enero 2026 04:07 PM
cartel-sinaloa--españa.jpg
Las autoridades continúan investigando las conexiones internacionales de la organización, que operaba en diversas ciudades de España, como Madrid, Valencia, Alicante y Málaga, y que mantenía vínculos directos con el Cártel de Sinaloa. (Capturas de pantalla)

Agentes de la Policía Nacional española, en colaboración con la DEA, desmantelaron una organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, organización acusada de abastecer a Europa con grandes cantidades de metanfetamina.

En un comunicado, la Policía Nacional detalló que la operación, que culminó con la detención de nueve personas, es calificada como uno de los golpes más duros al narcotráfico en la región. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La red criminal operaba desde España y México, utilizando empresas fachada y rutas internacionales para introducir drogas en Europa. Entre los arrestados se encuentran un miembro del Cártel de Sinaloa y un empresario propietario de una empresa de mármol que utilizaba su negocio para ocultar y distribuir la droga.

En el marco de esta operación, la Policía Nacional descubrió al menos 40 kilos de metanfetamina ocultos en una estatua de Popeye con destino a Tenerife, una isla en el océano Atlántico. También se interceptaron 38 kilogramos de marihuana que la organización envió a Finlandia, así como casi 3 millones de euros escondidos en un búnker en una nave industrial en Valencia.

Las investigaciones indican que la organización utilizaba técnicas sofisticadas para el envío de la droga, ocultándola en piedras de mármol importadas desde México para eludir los controles aduaneros. Además, las autoridades descubrieron que nuevos miembros de la red, tanto en España como en México, intentaban reorganizarse económicamente tras el golpe sufrido por la operación.

Las autoridades continúan investigando las conexiones internacionales de la organización, que operaba en diversas ciudades de España, como Madrid, Valencia, Alicante y Málaga, y que mantenía vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.

Golpe al CJNG

En noviembre pasado, la Policía española infomró que desmanteló una "oficina" del Cartel Jalisco Nueva Generación en España, encargada de introducir en Europa "grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica".

La operación, que contó con la colaboración de la DEA y la policía de Países Bajos, consiguió arrestar a veinte personas, dos de ellas "objetivos prioritarios de la agencia estadounidense DEA desde hace años", indicó en un comunicado la Policía Nacional, que no identificó a los detenidos.

Entre los sospechosos figuran miembros de la Camorra italiana, que estaban a cargo de la distribución internacional desde España.

