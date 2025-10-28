Noroña presume su viaje a Palestina para defender “el derecho a existir”

Desde el pasado viernes, el senador arribó a Palestina. Ha mostrado desde sus redes sociales sus reuniones con diversas autoridades, refugiados y hasta con directores de museos.

Y ha aprovechado para subir fotos y escribir: "Mi vida de jeque en Amman, Jordania".

La primera actividad que Fernández Noroña realizó fue en los Emiratos Árabes, gobierno que pagó su vuelo, pues el hospedaje y los viáticos los solventará el morenista. En este país se reunió con Amna Alí Al Adidi, quien lo recibió a nombre del Consejo Nacional Federal de este territorio.

También recorrió la colonia Wihdat, la cual inició como un campo de refugiados, con personal de la Agencia de Naciones Unidad para los Refugiados de Palestina (UNRWA). Este fue uno de los cuatro campamentos establecidos en 1955 para alojar a refugiados palestinos desplazados por la guerra de 1948.

Sin embargo, fue cuestionado, desde sus redes sociales, por internautas sobre cuándo “abogará” por la paz en México o visitará estados afectados por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

También aprovechó para visitar el museo Yasser Arafat, por lo que fue recibido por el director de este recinto y el director de la Fundación Arafat, Mohammad Halaika y Ahmed Suboh.

Y tuvo reuniones con diversas autoridades, como la ministra de Desarrollo Social de Emiratos Árabes, Samah Hamad; con Mousa Hadid, del Consejo Nacional Palestino.

Aunque ha tenido constantes recorridos y visitas, no ha dejado de hacer sus acostumbradas videocharlas desde su cuenta de Facebook, donde señaló que acudió a Palestina para defender el “derecho a existir” de la población.

Durante una trasmisión del 26 de octubre, Fernández Noroña lloró por la situación que se vive en Palestina y condenó la expulsión de los palestinos de sus hogares.

Además, respondió a las críticas de la oposición al señalar que no lo hace por viajar, sino a manifestar su solidaridad de los palestinos y a “reivindicar su derecho a existir”.

“Quiero que vengan aquí a decirle al pueblo palestino que no tiene derecho a existir, que se mueran, que se desaparezcan, que se vayan al Mar Muerto (…) Está muy cabrón que veas esto y te hagas pendejo, que digas ‘no es mi tema, está más grave acá en México’. No es posible ignorar la masacre”, dijo el expresidente del Senado.

Este viaje ha generado críticas contra el legislador: primero porque fue invitado en junio pasado como presidente del Senado, y segundo, porque algunas reglas internas tanto de la Cámara alta como de su partido Morena prohíben este tipo de “regalos” .

El 12 de junio pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina invitó a Gerardo Fernández Noroña a visitar Palestina, pero se la hicieron en su calidad de presidente del Senado; no obstante, desde del 31 de agosto dejó el cargo y lo asumió Laura Itzel Castillo.

Para este viaje, Fernández Noroña solicitó licencia como senador del 22 de octubre al 2 de noviembre, por lo que durante esos días el morenista no recibirá salario como legislador.