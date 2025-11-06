Publicidad

México

La Fiscalía de Michoacán identifica al homicida del alcalde Carlos Manzo

El presunto asesino del presidente municipal fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, quien es originario de Paracho.
jue 06 noviembre 2025 10:11 AM
Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en un ataque directo el sábado 1 de noviembre. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Michoacán identificó al homicida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado el sábado pasado.

De acuerdo con la dependencia, se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, quien es originario de Paracho.

El fiscal Carlos Torres informó en conferencia de prensa que el cuerpo del agresor, quien resultó abatido tras el asesinato del alcalde, fue identificado por su familia.

Según los reportes, el menor de edad se ausentó de casa una semana antes de perpetrar el asesinato de Manzo.

Carlos Torres detalló que más de dos personas están involucradas en el homicidio de Manzo, quienes están vinculadas con grupos de la delincuencia organizada.

"Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada", comentó.

¿Qué pasó con Carlos Manzo?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre. El presidente municipal, de 40 años, fue baleado en el centro de esa ciudad durante un evento por el Día de Muertos.

Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en las elecciones de 2024, en las que compitió con una candidatura independiente.

Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asumió el cargo de alcaldesa sustituta de Uruapan, menos de una semana después de que su esposo fue asesinado.

Bajo un dispositivo de seguridad, Quiroz llegó a la casa de Enlace del Movimiento del Sombrero, el cual fue fundado por su marido.

En el Congreso michoacano, Grecia prometió continuar con la lucha de Manzo en contra del crimen organizado que azota a su región.

