Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

El fiscal Carlos Torres informó en conferencia de prensa que el cuerpo del agresor, quien resultó abatido tras el asesinato del alcalde, fue identificado por su familia.

Según los reportes, el menor de edad se ausentó de casa una semana antes de perpetrar el asesinato de Manzo.

Carlos Torres detalló que más de dos personas están involucradas en el homicidio de Manzo, quienes están vinculadas con grupos de la delincuencia organizada.

"Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada", comentó.

¿Qué pasó con Carlos Manzo?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre. El presidente municipal, de 40 años, fue baleado en el centro de esa ciudad durante un evento por el Día de Muertos.

Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en las elecciones de 2024, en las que compitió con una candidatura independiente.