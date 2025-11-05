Mi beca para empezar 2025: empieza la entrega de tarjetas y FIBIEN pide este requisito indispensable

La dependencia capitalina detalló a través de su cuenta en 𝕏 que la información de la hora y el punto asignado para el evento se hizo llegar a los padres a través de mensaje de texto, correo electrónico o una carta invitación. La tarjeta será para beneficiarios de educación preescolar y primaria.

Para la entrega de las tarjetas de Mi Beca para Empezar 2025 se llevarán a cabo dos eventos en el Zócalo capitalino. El Fibien también dio a conocer que tras la entrega y activación de la tarjeta, podrán recibir los depósitos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Hay especificaciones para quienes acudan a la plancha del Zócalo de la CDMX a recibir la tarjeta de Mi Beca Para Empezar. @BienestarEdu (Foto:

¿Cuál es el acuse de registro a Mi Beca para Empezar?

Es un documento en el que se hallan datos como el nombre del alumno o alumna, del padre, madre y/o tutor, número de folio y la fecha de registro a este programa del Fibien que otorga el gobierno de la CDMX.

Para obtener el comprobante, ingresar a la plataforma Llave CDMX Expediente

Da clic en "Trámites y servicios".

Entra a registro Mi Beca Para Empezar.

Selecciona la opción de "Ver más".

En el apartado de beneficiarios, dar clic en la flecha que se observa en el lado derecho.

Después, se descargará el acuse de Mi Beca Para Empezar.

¿Cuánto reciben?

El Fideicomiso de Bienestar Educativo (Fibien) otorga 10 pagos regulares y uno especial al inicio del ciclo escolar.

- 600 pesos - Preescolar y CAM Preescolar

- 650 pesos - Primaria y CAM Primaria

- 600 pesos - CAM laboral

El depósito para útiles y uniformes es mayor, a continuación se enlistan los montos:

- 970 pesos - Preescolar y CAM Preescolar

- 1,100 pesos - Primaria y CAM Primaria

- 1,180 pesos - Secundaria y CAM Secundaria

- 1,150 pesos - CAM Laboral y Secundaria de adultos.

¿Y si extravíe la tarjeta?

En caso de que hayas perdido el plástico, se debe acudir a la calle de Bucareli, número 134, colonia Centro, en donde atienden de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y el viernes de 09:00 a 14:00 horas con los siguientes documentos:

- CURP del beneficiario con la leyenda: (certificada: verificada con el Registro Civil).

- Identificación vigente del tutor (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, licencia de manejo vigente).

- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

- Folio de registro Mi Beca para Empezar (Cuenta Llave CDMX).

-Comprobante de registro al ciclo escolar 2025-2026