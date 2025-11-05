¿Cuándo termina el sexenio de Claudia Sheinbaum? En esta fecha finaliza su presidencia

¿Quién es Claudia Sheinbaum Pardo?

Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la CDMX; tiene ascendencia judía, pues sus abuelos migraron de Lituania y Bulgaria. Actualmente tiene 63 años.

Es hija del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y de la bióloga Annie Pardo Cemo, quienes participaron en el movimiento estudiantil de 1968.

Su primaria la cursó en la escuela privada Manuel Bartolomé Cossío en Tlalpan. Su bachillerato lo hizo en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y participó en los movimientos estudiantiles de 1986 a 1987.

La Presidencia de la República recuerda que estudió física en las aulas de la Facultad de Ciencias de la UNAM y cursó estudios de maestría en Ingeniería Energética. Estuvo al frente de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno, y en 2006 fungió como su vocera en la campaña presidencial.

“El 2 de junio de 2024 la mayoría del pueblo de México optó por el segundo piso de la cuarta transformación y eligió a Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta con casi 36 millones de votos”, recuerda la página oficial.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pronuncia su primer informe de Gobierno en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, México, el 1 de septiembre de 2025. (Foto: Henry Romero / Reuters )

¿Cuándo termina el sexenio de Claudia Sheinbaum?

El 1 de octubre de 2024, tras rendir protesta en el Congreso de la Unión como la primera mujer presidenta de México se dirigió después a la plancha del Zócalo de la CDMX desde pronunció un discurso desde en el que se comprometió a cumplir 100 puntos.

El 1 de septiembre de 2025 ofreció su primer informe de Gobierno en el que recordó el lema "llegamos todas". Y tras arrancar oficialmente el segundo año como Jefa del Ejecutivo, esta es la fecha establecida del término de su mandato, misma que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación detalla que el termino del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo es el 30 de septiembre de 2030.

Los cambios de las fechas derivan de reformas constitucionales que permiten que la presidenta tomará posesión el 1 de octubre, en lugar del 1 de diciembre, y desempeñe su cargo por seis años. La reforma entró en vigor el 1 de diciembre de 2018, por lo que el mandato de Andrés Manuel López Obrador concluyó el 30 de septiembre de 2024.

Además, la ley marca que el día de toma de posesión del nuevo titular de la Presidencia es un día feriado, es decir, hay un nuevo día de descanso obligatorio en México.