México

¿Quiénes recibe la Pensión Bienestar del 3 al 7 de noviembre?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial de la última dispersión económica de 2025 que se recibe en las tarjetas del Banco Bienestar.
mar 04 noviembre 2025 09:09 AM
Pago de la pensión Bienestar: estas son las letras que reciben el depósito entre el 3 y el 7 de noviembre 2025
Las beneficiarias y beneficiarios de los distintos programas de apoyos económicos que otorga el gobierno Federal reciben el dinero a través de las tarjetas del Banco Bienestar. (Foto: Víctor Lamoyi/Facebook)

En noviembre se lleva a cabo la última dispersión del pago de la Pensión Bienestar, que entre los beneficiarios están los adultos mayores, mujeres a partir de los 63 años, hijos de madres trabajadores, agricultores con el programa Sembrando Vida, entre otros. Estas personas reciben el apoyo económico durante la primera semana de noviembre, es decir, del lunes 3 al viernes 7.

“Inicia el pago con el siguiente calendario del 3 al 27 de noviembre, el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido para darles una atención adecuada, porque cada vez son más beneficiarios y derechohabientes de los Programas de Bienestar”, detalló la funcionaria federal en un comunicado.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar del 3 al 7 de noviembre?

  • Lunes 3 de noviembre: A
  • Martes 4 de noviembre: B
  • Miércoles 5: C
  • Jueves 6: C
  • Viernes 7 de noviembre: D, E, F y beneficiarios de Sembrando Vida
calendario-pension-bienestar-noviembre-2025.jpg
El calendario oficial se dio a conocer en las redes sociales de la funcionaria federal. (Foto: Facebook Ariadna Montiel Reyes )

¿Cuánto reciben?

Los adultos mayores (más de 65 años) recibirán 6,200 pesos.

Mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,000 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,200 pesos bimestrales.

Beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras recibirán 1,650 pesos.

Las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

Los pagos se reciben en la tarjeta del Banco Bienestar y para ubicar las distintas sedes, se recomienda ubicar el más cercano al domicilio del beneficiario en el siguiente enlace: https://ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx/ https://ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx/

¿Hay más pagos de la pensión Bienestar en 2025?

No, de acuerdo a lo especificado por la dependencia Federal, la dispersión de los recursos económicos que se realiza durante este mes, será el correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, por lo que es el último de 2025.

¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

La Secretaría de Bienestar detalla que la manera más fácil es consultar el saldo a través de la App del Banco Del Bienestar, disponible en Google Play Apple Store, que está disponible de manera gratuita.

Otra forma es acudir a alguna institución bancaria y realizar una consulta de saldo; aunque es importante recordar que solo el Banco del Bienestar no cobra por esta operación.

Continúa entrega de tarjetas para Pensión Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, informó el 27 de octubre que hasta el momento se han entregado un millón 349 mil 462 tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a mexicanas entre 60 y 64 años que recibirán un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Recordó que la entrega de tarjetas continúa hasta el lunes 10 noviembre en los Módulos de Bienestar colocados en diferentes puntos del país y deberán acudir con una identificación oficial en original y copia, así como el talón morado del registro de la solicitud.

A las mujeres beneficiadas se les contacta a través de un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar indicado, además de que pueden consultar el Módulo que le corresponde en la página: gob.mx/bienestar .

