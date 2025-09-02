Pensión Bienestar en septiembre 2025: calendario de pagos a adultos mayores

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 1 al 25 de septiembre, los derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar de las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y las y los sembradores recibirán el pago correspondiente al bimestre septiembre–octubre de 2025.

“En el segundo piso de la Cuarta Transformación, las Pensiones y programas para el bienestar continúan y se fortalecen para una mejor calidad de vida de la población, principalmente, de quienes viven en mayor vulnerabilidad”, resaltó en un comunicado.

¿Cuánto pagan de la pensión?

Para el periodo septiembre octubre, el gobierno mexicano planea apoyar a un millón de mujeres de 63 y 64 años con 3,000 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar; mientras que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores recibirán 6,200 pesos.

Montiel Reyes señaló que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

Calendario de la pensión Bienestar para adultos mayores

De acuerdo con la secretaría del Bienestar, así queda el calendario de pagos para adultos mayores, de acuerdo con la primera letra de su apellido: