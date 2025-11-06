Publicidad

México

Pago de la pensión Bienestar en noviembre 2025: calendario por letra para recibir el último depósito del año

La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de la última dispersión del año para beneficiarios de la Pensión del Bienestar.
jue 06 noviembre 2025 11:29 AM
Una de las beneficiarias de la Pensión Bienestar, cuya última dispersión de 2025 se realizará en noviembre. (Foto: @A_MontielR )

Ya está disponible el calendario de pago de la pensión Bienestar, correspondiente a noviembre de 2025. Se trata del último pago de este año y aquí te decimos las fechas, de acuerdo con la letra de tu apellido.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, las dispersiones comenzaron el 3 de noviembre y terminan el 27 del mismo mes. No solo las personas adultas mayores reciben la pensión, en estas fechas también se deposita a Mujeres Bienestar, Personas Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar de noviembre 2025?

El calendario de pagos para adultos mayores se basa en la letra del primer apellido, por lo que queda de la siguiente manera:

  • Lunes 3 de noviembre: A
  • Martes 4 de noviembre: B
  • Miércoles 5: C
  • Jueves 6: C
  • Viernes 7 de noviembre: D, E, F y beneficiarios de Sembrando Vida
  • Lunes 10: G
  • Martes 11: G
  • Miércoles 12: H, I, J, K
  • Jueves 13: L
  • Viernes 14: M
  • Martes 18: M
  • Miércoles 19: N, Ñ, O
  • Jueves 20: P, Q
  • Viernes 21: R
  • Lunes 24: R
  • Martes 25: S
  • Miércoles 26: T, U, V
  • Jueves 27: W, X, Y, Z
calendario-pension-bienestar-noviembre-2025.jpg
El calendario oficial se dio a conocer en las redes sociales de la funcionaria federal. (Foto: Facebook Ariadna Montiel Reyes )

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,200 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,000 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

La funcionaria federal recordó que los depósitos se realizan de forma directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, y que la dispersión del dinero corresponde a noviembre y diciembre, lo que representa el último del año 2025.

¿Cómo saber si ya depositaron en mi tarjeta Bienestar?

Para verificar que ya te cayó el pago de la pensión, solo debes seguir unos sencillos pasos. Hay varias formas de revisar tu saldo en la tarjeta Bienestar:

-La primera opción es en la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.

-Llamar al 800 900 2000, después seleccionar la opción 1, enseguida ingresar los 16 números de tu tarjeta y luego tu año de nacimiento.

tarjeta-bienestar-saldo.jpg
(Facebook Programas para el Bienestar)

