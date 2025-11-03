Publicidad

México

Perú rompe relaciones con México por ofrecer asilo a exprimera ministra

Las relaciones entre México y Perú se deterioraron desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tras la destitución de Pedro Castillo.
lun 03 noviembre 2025 04:30 PM
Las relaciones diplomáticas entre México y Perú llevan años fracturadas. (Foto: Presidencia de Perú )

El Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a una ex primera ministra del país sudamericano, anunció el lunes el canciller Hugo de Zela.

De Zela dijo a periodistas que México había cometido un "acto inamistoso" al abrir un proceso de asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, que fue la última jefa del gabinete del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y apresado por intentar disolver el Congreso a fines del 2022.

En el 2022, la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú desagradó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien el entonces mandatario mexicano aseguró que su gobierno se conducía bajo el principio de “no intervención”, lamentó la detención de su homólogo y culpó a los intereses de las élites económicas y políticas de generar un ambiente de “confrontación y hostilidad” contra el ahora exmandatario.

A nivel mundial, López Obrador fue de los pocos presidentes que manifestaron su respaldo a Pedro Castillo.

En el 2023, el Gobierno de Perú declaró persona "non grata" al embajador de México, Pablo Monroy, quien abandonó el país sudamericano poco después.

En ese mismo año, la entonces presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que había decidido retirar al embajador peruano en México, Manuel Gerardo Talavera Espinar.

El retiro fue en respuesta a las declaraciones López Obrador, quien acusó de "injerencia en asuntos internos" del país andino y de haber "decidido apoyar el golpe de Estado" del exmandatario Pedro Castillo.

Durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, las relaciones de México y Perú no pudieron restablecerse.

