presidencia

“No importa”, dice Sheinbaum sobre ser declarada persona non grata por Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no fue una agresión a Perú referirse a Pedro Castillo como su presidente legítimo. Afirmó que mantendrá su posición a pesar de la resolución.
mar 09 septiembre 2025 10:58 AM
sheinbaum-abogado-castillo.jpg
En agosto pasado la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el abogado de Pedro Castillo.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su postura de considerar a Pedro Castillo como el presidente “legítimo” de Perú no fue una agresión, sin embargo, aseveró que “no importa” si el Congreso de esa nación la declara “persona non grata”.

“No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo que, desde nuestro punto de vista, vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él, eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador”, dijo este martes.

El pasado 29 de agosto, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, quien considera que fue injustamente encarcelado.

En el Congreso de Perú se aprobó aprobó que se vote en el pleno del Congreso (Parlamento) de Perú la declaración de persona non grata a la presidenta de México y calificó como “inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional”.

La presidenta dijo que no importa la resolución del congreso peruano, pues ella mantendrá su posición.

“Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces no importa, nosotros nos vamos a mantener nuestra posición”, indicó.

La relación entre México y Perú se desgastó en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien también fue declarado como persona non grata por sus críticas a la presidenta Dina Boluarte.

