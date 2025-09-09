“No importa”, dice Sheinbaum sobre ser declarada persona non grata por Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su postura de considerar a Pedro Castillo como el presidente “legítimo” de Perú no fue una agresión, sin embargo, aseveró que “no importa” si el Congreso de esa nación la declara “persona non grata”.
“No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo que, desde nuestro punto de vista, vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él, eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador”, dijo este martes.