“No importa”, dice Sheinbaum sobre ser declarada persona non grata por Perú

El pasado 29 de agosto, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, quien considera que fue injustamente encarcelado.

Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave… pic.twitter.com/0pAkHUQUaL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025

En el Congreso de Perú se aprobó aprobó que se vote en el pleno del Congreso (Parlamento) de Perú la declaración de persona non grata a la presidenta de México y calificó como “inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional”.

La presidenta dijo que no importa la resolución del congreso peruano, pues ella mantendrá su posición.

“Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces no importa, nosotros nos vamos a mantener nuestra posición”, indicó.

La relación entre México y Perú se desgastó en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien también fue declarado como persona non grata por sus críticas a la presidenta Dina Boluarte.