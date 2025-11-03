EU señala a México por incumplir tratado de aguas, pero también entrega menos líquido

La omisión de México responde a una intensa sequía que hace años azota el norte del territorio, por lo que expertos consideran que el tratado debería actualizarse y considerar los impactos del cambio climático.

Sobre todo porque Estados Unidos ha disminuido la cantidad de líquido que otorga a México conforme a los niveles de almacenamiento de las presas que administra.

Queda pendiente 50% de agua

El Tratado de Aguas establece un ciclo de 5 años para que ambos países se compartan una cantidad determinada de agua. Estados Unidos debe entregar 1,850 millones de metros cúbicos del Río Colorado. La cuota para México es de 2,158.6 millones de metros cúbicos del Río Bravo.

El 24 de octubre concluyó este quinquenio, iniciado en 2020, sin que México lograra entregar esa cantidad. Según el último reporte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el país envió solo 1,091 millones de metros cúbicos, es decir, el 50% de lo pactado.

Los atrasos de México molestaron a los agricultores de Texas, quienes denunciaron desde abril afectaciones por la falta de agua. Esto creó una nueva problemática entre ambos países.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó a México con sanciones y aranceles si no entregaba el agua. Las autoridades nacionales negociaron con Washington y alcanzaron un acuerdo el 28 de abril, del que no difundieron los detalles específicos.

Solo se informó que México haría una transferencia de agua inmediata en ese momento y durante la próxima temporada de lluvias, pero asegurando el abastecimiento de agua a las poblaciones mexicanas que dependen del Río Bravo.

A pesar de ese convenio, la insatisfacción de los agricultores texanos amenaza con reabrir el frente de nuevo. Tras concluir el quinquenio y comprobar el incumplimiento, solicitaron a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluir en la renegociación del T-MEC el Tratado de Aguas.

Asimismo la congresista de Texas, Mónica de la Cruz, señaló que durante una audiencia del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, se comprometió a defender la inclusión del Tratado de Aguas de 1944 en el T-MEC.

"Durante todo el proceso de negociación, seguiré trabajando junto con la administración Trump para luchar por el sur de Texas y asegurar la inclusión del Tratado de Aguas de 1944 en el acuerdo final del T-MEC de 2026", escribió De la Cruz en un artículo en el sitio Washington Examiner .

El agua es tan vital para nuestras comunidades como nuestra relación comercial con México, y es hora de que nuestros acuerdos lo reflejen. Mónica de la Cruz, congresista de Texas.

EU entregó 19% menos agua

Sin embargo, Estados Unidos también ha disminuido la cantidad de agua que debe entregar a México, afirmó Samuel Sandoval, director asociado del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

México tenía la prioridad número uno en la cuenca del Río Colorado. Ahora, México perdió la prioridad del agua", Samuel Sandoval, director asociado del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

En 2021, los dos país firmaron el acta 323, donde se establece que, si el almacenamiento de la presa Hoover es bajo, Estados Unidos reducirá la entrega de agua a México. También podrá almacenar una proporción y liberarla después. Más tarde, en 2024, llegó el acta 330, que disminuye la asignación anual de agua a México.

“Se firmaron dos acuerdos y, en esos dos acuerdos, básicamente se está reduciendo el agua que México recibe de Estados Unidos”, explicó Sandoval en la conferencia magistral "Aguas compartidas del Río Colorado y Río Tijuana".

Desde entonces, cada año el país recibe menos agua. En 2021, Estados Unidos le recortó 51 millones de metros cúbicos, equivalentes al 3% de la asignación establecida en el Tratado, que se clasificaron como "agua recuperable" en otros años.

Para 2025, la reducción llegó a 19%, con 346 millones de metros cúbicos menos. Según los datos que presentó Sandoval, de esa cantidad, México tiene oportunidad de recuperar después solo 130 millones.

“Entonces, desde el 2021, hemos estado haciendo una reducción de la cantidad de agua que recibe México de Estados Unidos”, señaló el también profesor en la Universidad de California Davis.