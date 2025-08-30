Publicidad

Perú rechaza críticas de Sheinbaum y niega persecución política contra Castillo

El gobierno peruano se pronunció luego de que, este viernes, Sheinbaum se reunió por segunda ocasión con Guido Croxatto, abogado del expresidente Pedro Castillo.
sáb 30 agosto 2025 12:02 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo.

El gobierno de Perú expresó este sábado el rechazo absoluto a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a la situación jurídica del exmandatario Pedro Castillo, quien actualmente en prisión preventiva por delitos vinculados a corrupción y por el intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú calificó las expresiones de Sheinbaum como una “violación flagrante” a los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y como una muestra de “desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico”.

El ciudadano Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum”, señaló la cancillería peruana.

En el comunicado, el ministerio apuntó que el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente anunció la disolución inconstitucional del Congreso, la instauración de un “Gobierno de excepción” y la reorganización de órganos clave como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, hechos que "constituyeron un golpe de Estado fallido”, subraya el comunicado.

El ministerio afirmó que la situación de Castillo responde a decisiones tomadas “en el marco del Estado de derecho, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías consagradas en la Constitución Política del Perú”.

Añadió que presentar el caso como una persecución política es una “afirmación falsa e inaceptable”.

Asimismo, el gobierno peruano recordó que el 8 de diciembre de 2022 el secretario general de la ONU condenó cualquier intento de subvertir el orden democrático en Perú y llamó a respetar el Estado de derecho.

El pronunciamiento surge luego de que la presidenta de México recibió este viernes en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del expresidente Pedro Castillo, "injustamente encarcelado en el Perú".

En X, la presidenta compartió una fotografía a lado de Craxottio en donde informó que en nombre de México, le expresó su más profunda solidaridad con Castillo y su familia, "porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región".

La mandataria federal apuntó así que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia.

"La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos", agregó la presidenta en su mensaje.

Fue así que la cancillería peruana concluyó que tales expresiones reflejan una “posición ideologizada” que contradice el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados.

En febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú también emitió un comunicado en el que acusó al Gobierno de México y a la presidenta Sheinbaum, de violar el principio de no intervención, tras externar su apoyo al expresidente de ese país, Pedro Castillo, preso desde 2022 por un autogolpe de estado.

Desde entonces, el gobierno de Perú exigió el mismo respeto que el gobierno de México reclama en sus relaciones con otros países. Además pidió no intervenir en sus procesos internos.

¿Qué pasó con Pedro Castillo?

El 7 de diciembre de 2022, mientras el Congreso de Perú buscaba la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, el mandatario disolvió el Parlamento.

En respuesta, el Legislativo lo destituyó por "incapacidad moral", tras haber violado la Constitución, una decisión que fue respaldada por el Ejército de ese país.

Ante este escenario, la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia del país. Sin embargo, el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se negó a reconocer su gobierno, lo que llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con México.

