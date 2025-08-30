Perú rechaza críticas de Sheinbaum y niega persecución política contra Castillo

“El ciudadano Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum”, señaló la cancillería peruana.

En el comunicado, el ministerio apuntó que el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente anunció la disolución inconstitucional del Congreso, la instauración de un “Gobierno de excepción” y la reorganización de órganos clave como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, hechos que "constituyeron un golpe de Estado fallido”, subraya el comunicado.

El ministerio afirmó que la situación de Castillo responde a decisiones tomadas “en el marco del Estado de derecho, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías consagradas en la Constitución Política del Perú”.

Añadió que presentar el caso como una persecución política es una “afirmación falsa e inaceptable”.

Asimismo, el gobierno peruano recordó que el 8 de diciembre de 2022 el secretario general de la ONU condenó cualquier intento de subvertir el orden democrático en Perú y llamó a respetar el Estado de derecho.

📄Comunicado Oficial 036-25: La Cancillería rechaza declaraciones de la presidenta de México que desconoce el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo.



👉https://t.co/XSiSbwkdkJ pic.twitter.com/LlkkbNZXQy — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 30, 2025

El pronunciamiento surge luego de que la presidenta de México recibió este viernes en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del expresidente Pedro Castillo, "injustamente encarcelado en el Perú".