Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, es reportado como desaparecido

Correa Gómez, de 41 años, vestía camisa a cuadros azul, chaleco gris y un sombrero beige. En la ficha se advierte que "se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”.

“El día 02 de noviembre del año 2025, aproximadamente a las 02:00 horas, ALEJANDRO fue visto por última vez en Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo, Michoacán; desconociendo desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad ya que puede ser víctima de algún delito”, se informa en la ficha.

De 2018 a 2021, Alejandro Correa fue presidente municipal de Zinapécuaro. En 2024, buscó una diputación federal por Morena.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, informó este lunes que elementos federales y estatales ya iniciaron la búsqueda del exalcalde.

En conferencia de prensa, el fiscal detalló que el exfuncionario perdió comunicación con su familia después de la media noche.

"Ayer acudió un familiar a presentar una denuncia por posible desaparición; en el transcurso de la tarde, con base a la referencia señalada, el exalcalde salió a Ciudad Hidalgo a una actividad social en la zona y alrededor de la una de la mañana se perdió comunicación con él", abundó.

La desaparición del exalcalde de Zinapécuaro se da tras el ataque y asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El homicidio de Manzo provocó que cientos de manifestantes salieran a las calles del centro de Morelia e irrumpieran en el Palacio de Gobierno de Michoacán para protestar por el asesinato del alcalde.

Incluso, escuelas públicas y privadas de Uruapan decidieron suspender clases este lunes en protesta.

Este 3 de noviembre, alrededor de 2,000 estudiantes de la Universidad Lázaro Cárdenas marcharon por las principales calles de Uruapan para exigir justicia y paz.

Por la tarde se espera que se realice otra manifestación en Morelia.