Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Unión Europea dona 700 mil euros a damnificados por inundaciones en México

Las entidades mexicanas afectadas por las lluvias e inundaciones son Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo.
vie 31 octubre 2025 08:13 PM
(Obligatorio)
Las inundaciones dejaron miles de damnificados en México. (Foto: Cuartoscuro)

La Unión Europea (UE) informó que ha destinado 700,000 euros en ayuda humanitaria para asistir a las personas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones en cinco estados mexicanos.

La UE es una asociación política y económica de países europeos.

De acuerdo con su información, la ayuda económica beneficiará a unas 150,000 personas en las comunidades más perjudicadas de México.

Publicidad

Entre las actividades que se financiarán ''figuran el acceso a agua potable y servicios de saneamiento, la asistencia sanitaria y la distribución de efectivo para personas que han perdido sus medios de subsistencia''.

La autoridad dijo que los fondos también se utilizarán para ofrecer servicios educativos para los niños y adolescentes afectados por el cierre de escuelas.

Además, para apoyar la respuesta de emergencia y la evaluación de daños, la Unión Europea también ha activado el servicio satelital Copernicus para producir mapas.

La organización señaló que esta nueva ayuda de emergencia se suma a los más de 28 millones de euros ya destinados en 2025 en ayuda humanitaria y preparación para desastres en México y América Central.

México 'peleará' contra el cambio climático con el presupuesto ambiental más bajo en 20 años
México

México 'peleará' contra la crisis climática con el presupuesto más bajo en 20 años

La Unión Europea y sus Estados miembros aseguran ser el principal donante mundial de ayuda humanitaria. ''La ayuda de emergencia es una expresión de la solidaridad europea con las personas en situación de necesidad en todo el mundo'', señalan.

''Su objetivo es salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la integridad y la dignidad humana de las poblaciones afectadas por catástrofes naturales y crisis provocadas por el hombre'', dicen.

A través del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, la Unión Europea ayuda a millones de víctimas de conflictos y catástrofes cada año.

Las inundaciones históricas causaron decenas de muertes y afectaron a 100,000 hogares.

El desastre comenzó cuando las lluvias torrenciales en el centro y este del país provocaron el derrumbe de puentes, desbordamientos de tierra y ríos, que dejaron sepultadas múltiples carreteras, causando que algunas comunidades permanezcan incomunicadas.

Las entidades afectadas son Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo.

Publicidad

Tags

Lluvias Inundaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad