Unión Europea dona 700 mil euros a damnificados por inundaciones en México

Entre las actividades que se financiarán ''figuran el acceso a agua potable y servicios de saneamiento, la asistencia sanitaria y la distribución de efectivo para personas que han perdido sus medios de subsistencia''.

La autoridad dijo que los fondos también se utilizarán para ofrecer servicios educativos para los niños y adolescentes afectados por el cierre de escuelas.

Además, para apoyar la respuesta de emergencia y la evaluación de daños, la Unión Europea también ha activado el servicio satelital Copernicus para producir mapas.

La organización señaló que esta nueva ayuda de emergencia se suma a los más de 28 millones de euros ya destinados en 2025 en ayuda humanitaria y preparación para desastres en México y América Central.

La Unión Europea y sus Estados miembros aseguran ser el principal donante mundial de ayuda humanitaria. ''La ayuda de emergencia es una expresión de la solidaridad europea con las personas en situación de necesidad en todo el mundo'', señalan.

''Su objetivo es salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la integridad y la dignidad humana de las poblaciones afectadas por catástrofes naturales y crisis provocadas por el hombre'', dicen.

A través del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, la Unión Europea ayuda a millones de víctimas de conflictos y catástrofes cada año.

Las inundaciones históricas causaron decenas de muertes y afectaron a 100,000 hogares.

El desastre comenzó cuando las lluvias torrenciales en el centro y este del país provocaron el derrumbe de puentes, desbordamientos de tierra y ríos, que dejaron sepultadas múltiples carreteras, causando que algunas comunidades permanezcan incomunicadas.

Las entidades afectadas son Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo.