México entrega a EU al "Brother Wang", traficante de fentanilo

Resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del @GabSeguridadMX detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong "N", identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero…

El narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y buscado por Estados Unidos fue capturado el miércoles en Cuba. Horas después fue trasladado a México.

El ciudadano chino es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que Washington denuncia como principales responsables del tráfico de fentanilo a su territorio y por lo que los declaró en febrero pasado "organizaciones terroristas extranjeras".

Zhi Dong Zhang fue capturado en México en octubre de 2024 y debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de las autoridades estadounidenses.

El individuo fue recluido en una prisión de Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio pasado.

