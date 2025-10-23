Publicidad

México

México entrega a EU al "Brother Wang", traficante de fentanilo

El narcotraficante chino es señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga.
jue 23 octubre 2025 08:37 PM
El hombre fue recapturado esta semana en Cuba. (Foto: Especial )

Autoridades mexicanas entregaron a agentes de Estados Unidos a Zhi Dong Zhang, alias "Brother Wang", ciudadano chino señalado por tráfico de fentanilo.

Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores participaron en la entrega de Zhang.

El narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y buscado por Estados Unidos fue capturado el miércoles en Cuba. Horas después fue trasladado a México.

El ciudadano chino es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que Washington denuncia como principales responsables del tráfico de fentanilo a su territorio y por lo que los declaró en febrero pasado "organizaciones terroristas extranjeras".

Zhi Dong Zhang fue capturado en México en octubre de 2024 y debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de las autoridades estadounidenses.

El individuo fue recluido en una prisión de Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio pasado.

-Con información de AFP.

