México

Autoridades detienen a presunto autor intelectual de homicidio de músicos colombianos

B-King y Regio Clown, músicos colombianos, fueron asesinados en México en septiembre. El crimen provocó pronunciamientos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.
jue 30 octubre 2025 08:07 PM
musicos desaparecidos.jpg
Ambos músicos llegaron a México días antes de ser asesinados. (Fotos: B-King y Regio Clown en Instagram)

Autoridades del Estado de México detuvieron este jueves a Cristopher ''N'', alias ''El Comandante'', por ser el presunto autor intelectual del asesinato de B-King y Regio Clown, músicos colombianos.

En septiembre, el artista Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, y el DJ Jorge Herrera, mejor conocido como "Regio Clown", desaparecieron en la Ciudad de México. Días después fueron localizados sin vida en el Edomex.

El domingo 14 de septiembre, ambos participaron en el evento “Sin Censura Independence Day” en el club ElectroLab, ubicado en Insurgentes Sur 1765, CDMX, durante los festejos por la Independencia mexicana.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Jorge Herrera, de 35 años, fue visto por última vez el 16 de septiembre cuando se dirigía a un gimnasio.

Mejor conocido como “B-King” era originario de Medellín, Colombia. Tenía 31 años y era uno de los representantes del género de reguetón y trap. Se había presentando en diversos escenarios internacionales.

En su comento, Gustavo Petro solicitó ayuda al Gobierno de Claudia Sheinbaum para localizar a los jóvenes. Tras el homicidio, se pronunció en contra de las guerras contra las drogas.

En sus redes sociales, el presidente de Colombia afirmó que en México se asesinó a la juventud colombiana.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de los cantantes colombianos y evitó entrar en debate con su homólogo Gustavo Petro.

Fue el 17 de septiembre cuando ambos músicos fueron hallados sin vida en Cocotitlán, en los límites del Estado de México y la Ciudad de México.

Otras cuatro personas fueron detenidas antes por el crimen. Autoridades los identificaron como Angélica Irais N, Luis Alberto N, José Luis N y Jaime N.

Autoridades mantienen abierta la investigación para dar con otros implicados.

