Autoridades alistan censo de vaquitas marinas, especie en peligro de extinción

Tanto el Bob Barker como el Seahorse son embarcaciones dispuestas por Sea Shepherd, organización ambiental que procura la protección del medio ambiente marino y la vigilancia en áreas naturales protegidas.

Según Pritam Singh, director de esta organización, ambos navíos, dedicados a la conservación marina miden 130 pies de largo y son, además, plataformas ideales que pueden mantenerse en el océano la mayor parte del tiempo y cuentan con la tecnología más sofisticada para monitorear estas tareas.

El Bob Barker y el Seahorse son buques de apoyo en alta mar de 150 pies de largo y 36 pies de ancho, dispuestos por Sea Shepherd para realizar el tercer crucero de avistamiento de la vaquita marina en México. (Foto: Facebook/ SeaShepherdSSCS)

"Estamos teniendo registros acústicos y esperamos obtener evidencia visual de que la vaquita sigue habitando no solo la Zona de Tolerancia Cero, que hemos llamado a esta zona de máxima protección de la vaquita, sino también en otras áreas que tradicionalmente ocupó en el pasado", resaltó Pedro Álvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), durante la conferencia.

De acuerdo con Marina Robles, esta será la primera vez que los investigadores podrán pernoctar en las embarcaciones que forman parte de este crucero, dispuestas por la organización ambiental Sea Shepherd para este fin.

Además, será la primera vez que la campaña se extienda más allá de la Zona de Tolerancia Cero en el Alto Golfo de California, pues se explorarán áreas que anteriormente no habían sido estudiadas.

El grupo de investigadores estará encabezado por Barbara Taylor, reconocida científica y representante de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El objetivo de este crucero será conocer la zona de distribución actual de la vaquita para sustentar, con información científica, las acciones de protección y conservación de la especie.