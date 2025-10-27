De acuerdo con el diario español, el principal beneficiario con contratos relacionados con esa obra fue Manuel Santandreu, amigo de Adán Augusto desde su juventud y dueño de Constructora Santandreu.

Adán Augusto y su hermano Melchor, a cargo de las notarías 27 y 13 de Tabasco, fueron fedatarios en nueve de las empresas de Santandreu entre 1996 y 2010, expone el medio.

En tanto, la empresa CM del Golfo, también cliente tanto de Adán Augusto como de su hermano Melchor, recibió un contrato por 115 millones de pesos.

Esa firma, propiedad de José Rubén Ferrer del Río fue cliente de la notaría 13, a cargo del senador, de 2005 a 2013.

Una revisión de seis procesos de licitación entorno a esa obra arrojó que solo una tercera empresa obtuvo contratos y fue Tabasco Casa, con un contrato por 93 millones de pesos, y su “su accionista principal y representante es Carlos Jesús Santandreu, hermano de Manuel”.

En el reportaje se da cuenta que durante el curso de las licitaciones y el avance de las obras, otras empresas –aun con experiencia en obra pública– fueron descartadas y se mantuvieron las de sus amigos.

Además se consigna que en una cuarta licitación, “Construcción de paso superior tipo herradura para retorno”, hubo “evidencias de simulación de competencia”, mientras que otras licitaciones adicionales para corregir problemas constructivos “derivados de una mala planeación y ejecución”, las ganó de nuevo Constructora Santandreu.

El diario señala que en el libro El hombre grande: Adán Augusto López, un ensayo escrito con el decir de la gente, publicado y difundido en el periodo en el que éste quiso ser candidato presidencial, se indica que Santandreu también es socio en otras empresas de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco de López Hernández y está acusado de ser líder del grupo criminal la Barredora.