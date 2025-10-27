Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Adán Augusto adjudicó contratos a amigos y clientes como gobernador de Tabasco

De acuerdo con El País, el principal beneficiario con contratos para una obra en Tabasco cuando Adán Augusto se desempeñó como gobernador fue el empresario Manuel Santandreu, amigo desde su juventud.
lun 27 octubre 2025 12:10 PM
adán augusto
El secretario de Gobernación ha sido señalado como uno de los posibles aspirantes a relevar al presidente López Obrador. (Foto: Hector Vivas/©Getty Images)

El senador de Morena Adán Augusto López enfrenta una nueva polémica al revelarse que siendo gobernador de Tabasco (2018-2021) adjudicó contratos por 592 millones de pesos a empresas de amigos y clientes de su notaría en la entidad, dio a conocer el diario El País .

El medio detalló que dos de las empresas que emplearon sus servicios notariales o los de su hermano, Melchor, concentraron contratos del gobierno del estado para la construcción del distribuidor vial de Avenida Universidad en Villahermosa, que al final rebasaron los 670 millones de pesos, cuando se proyectó un presupuesto original de 526 mdp, es decir 20% más.

Publicidad

De acuerdo con el diario español, el principal beneficiario con contratos relacionados con esa obra fue Manuel Santandreu, amigo de Adán Augusto desde su juventud y dueño de Constructora Santandreu.

Adán Augusto y su hermano Melchor, a cargo de las notarías 27 y 13 de Tabasco, fueron fedatarios en nueve de las empresas de Santandreu entre 1996 y 2010, expone el medio.

Te podría interesar:

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.
México

Presidenta del SNA recibe amenazas después pedir investigación contra Adán Augusto

En tanto, la empresa CM del Golfo, también cliente tanto de Adán Augusto como de su hermano Melchor, recibió un contrato por 115 millones de pesos.

Esa firma, propiedad de José Rubén Ferrer del Río fue cliente de la notaría 13, a cargo del senador, de 2005 a 2013.

Una revisión de seis procesos de licitación entorno a esa obra arrojó que solo una tercera empresa obtuvo contratos y fue Tabasco Casa, con un contrato por 93 millones de pesos, y su “su accionista principal y representante es Carlos Jesús Santandreu, hermano de Manuel”.

En el reportaje se da cuenta que durante el curso de las licitaciones y el avance de las obras, otras empresas –aun con experiencia en obra pública– fueron descartadas y se mantuvieron las de sus amigos.

Te podría interesar:

¿Quién es Adán Augusto López?
México

¿Quién es Adán Augusto López y qué hizo para que lo vinculen con el grupo criminal La Barredora?

Además se consigna que en una cuarta licitación, “Construcción de paso superior tipo herradura para retorno”, hubo “evidencias de simulación de competencia”, mientras que otras licitaciones adicionales para corregir problemas constructivos “derivados de una mala planeación y ejecución”, las ganó de nuevo Constructora Santandreu.

El diario señala que en el libro El hombre grande: Adán Augusto López, un ensayo escrito con el decir de la gente, publicado y difundido en el periodo en el que éste quiso ser candidato presidencial, se indica que Santandreu también es socio en otras empresas de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco de López Hernández y está acusado de ser líder del grupo criminal la Barredora.

Publicidad

También vinculan a sus notarias con el huachicol fiscal

De acuerdo a otro reportaje, de El Universal , su notaría y las que encabezan cuatro de sus cercanos dieron fe y ayudaron a constituir empresas que se beneficiaron con las obras de la refinería de Dos Bocas, de contratos de Pemex y al menos una estuvo vinculada con el huachicol fiscal.

Te podría interesar:

Adán Augusto resiste polémica y afianza poder en el Senado
Expansión Daily

Adán Augusto resiste polémica y afianza su poder en el Senado

Desde cinco notarías de López y sus amigos se dio fe de compras de terrenos, inmuebles y acciones en otras compañías y se certificó la modificación de accionistas y apoderados legales de al menos una decena de compañías que obtuvieron contratos con el gobierno federal y de Tabasco, con ganancias que ascendieron a por lo menos 11,000 millones de pesos, reveló el diario.

Se indica en el reportaje que una empresa ganó, menos un año después de ser creada, un contrato de la Secretaría de Energía un permiso para importar hidrocarburos y ya fue sancionada e inhabilitada por el SAT, “pues se le comprobaron prácticas relacionadas con el huachicol fiscal”.

Además otra empresa “que pertenece a un socio del hermano de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal y supuesto líder del grupo criminal La Barredora, obtuvo contratos millonarios en Dos Bocas”.

Publicidad

Tags

Congreso Mexicano Adán Augusto López Morena

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad