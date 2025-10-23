Estancias migratorias siguen operando con carencias, señala la CNDH

A ojos de la CNDH, 14 estancias resultaron adecuadas para el alojamiento de migrantes –aunque solo una cumplió todos los requisitos evaluados–, y nueve fueron calificadas como insuficientes.

Según este informe, difundido el martes, los resultados muestran avances respecto a 2023, cuando se identificaron 15 estancias en estado crítico y ninguna de las 49 evaluadas ese año fue considerada como adecuada.

Carencias en salud y protección

Los recintos migratorios cubrieron los servicios básicos mínimos, como limpieza y acceso a dormitorios, comedor, baños y áreas de visitas, con algunas excepciones.

Contaron con personal de seguridad, cámaras de vigilancia, extintores y detectores de humo; pero siguieron con omisiones para garantizar la salud, protección y defensa jurídica de las personas migrantes.

Por ejemplo, 19 de las 24 estancias no contaban con oficinas o personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y cinco carecían de protocolos de atención a víctimas o testigos de delito.

En poco más de la mitad de los recintos evaluados (15) no había mangueras hidratantes, que se usan como primera respuesta ante un incendio. Esta infraestructura falta hasta en seis de las estancias calificadas como adecuadas, a pesar de las tragedias ocurridas en los últimos años, como el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juarez, Chihuahua, ocurrido en 2023, que dejó 40 muertos y 27 lesionados.

Muchos recintos no especificaron si contaban con cocina o un servicio de alimentos externo; 13 carecían de servicios de atención psicológica; siete no tenían personal médico al momento de la visita, cuatro funcionaban sin una constancia de protección civil y en dos casos no estaba disponible un cuadro básico de medicamentos.

Los baños de la mitad de las estancias no tienen puertas o no garantizan la privacidad de las personas por supuestos “motivos de seguridad”.