Primera audiencia pública de la Corte se da entre reclamos y peticiones

“Aún enfrentamos una negación institucional: no se nos reconoce como personas con discapacidad en todos los estados, como en Nayarit. Esto a pesar que la Convención, la Constitución y la Ley general lo establecen claramente. Mientras tanto los trámites para obtener una credencial de discapacidad son un verdadero calvario”, dijo Saori Beatriz Pérez.

Esta primera audiencia pública tiene como origen la acción de inconstitucionalidad 182/2024, que fue presentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en la que se solicita la invalidez de diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Lo anterior porque estas reformas regulan la frecuencia de las visitas a orfanatos, hospitales psiquiátricos y centros de detención, pero la Comisión estatal argumentó falta de consulta a niños, adolescentes y personas con discapacidad.

En la sesión del pasado 7 de octubre, la ministra Lenia Batres propuso un proyecto en el que consideraba que estaban infundados los argumentos de la Comisión, pues señaló que la consulta previa no era obligatoria en los procesos legislativos.

Este cambio de criterio sobre la obligación de la SCJN de invalidar leyes que previamente no fueron consultadas con las personas con discapacidad, pero que estaban relacionadas con sus derechos, provocó controversia.

Por ello, la SCJN decidió realizar esta primera audiencia pública para escuchar a las personas con discapacidad antes de que tomar una decisión.

En este encuentro participaron personas con diversas discapacidades, como la visual, auditiva y la sordo-ceguera.

Erick Arellano Hernández, quien tiene discapacidad visual y auditiva, llevó a su interprete para que le ayudara a comunicarse con los ministros.

En su discurso pidió que desde el Poder Judicial se promuevan los lineamientos para que se vislumbre el recuadro del servicio de interpretación de lengua de señas que se presenta en la televisión en un tamaño “correcto”, porque dijo que uno pequeño invisibiliza la comunicación de las personas sordas.

También está Ernesto Rosas Barrientos, quien tiene discapacidad visual, por lo que el ministro presidente Hugo Aguilar describió la imagen desde donde estaban los ministros y quienes se encontraban.

El activista comentó que tiene claro que la omisión de no consultar a las personas con discapacidad es del Poder Legislativo y no de la SCJN, por lo que señaló que los legisladores deben dar una respuesta al respecto.