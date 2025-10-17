Publicidad

Estados

Veracruz y Tamaulipas en alerta por el incremento de nivel del Río Pánuco, preparan refugios

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle informa que el río Pánuco está por encima de su cause natural. Su estado y Tamaulipas preparan albergues y medidas preventivas.
vie 17 octubre 2025 11:46 AM
Desbordamiento del Río Pánuco pone en alerta a Veracruz y Tamaulipas, esperan niveles críticos el fin de semana
Escombros y casas dañadas en medio de aguas fangosas después de que un río se desbordara tras lluvias torrenciales en Veracruz, México. (Henry Romero/REUTERS)

Tras las lluvias intensas, el río Pánuco, que recorre Veracruz a Tamaulipas, está 33 centímetros por encima de su cause natural y permanece bajo monitoreo permanente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Nacional de Protección Civil, anunció la gobernadora Rocío Nahle durante conferencia de prensa.

La funcionaria detalló que ante la situación, en el municipio de Pánuco se brinda atención a 486 personas en seis albergues instalados en la cabecera y comunidades cercanas.

Tamaulipas se prepara para el desbordamiento del río

El incremento del nivel del río también alertó a las autoridades tamaulipecas desde días anteriores. El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, instaló una reunión entre los municipios y Protección Civil de la zona conurbada al sur para atender la situación.

Durante la reunión, citada el 14 de octubre, se confirmó que ante los recientes acontecimientos provocados por las lluvias extraordinarias, cuatro de los cinco estados más afectados tienen afluentes del río Pánuco.

Tamaulipas, en particular, se estima una avenida por encima de nivel crítico el sábado 18 y domingo 19 de octubre, lo que implicaría una afectación de siete colonias, principalmente en el municipio de Tampico.

Las comunidades que fueron alertadas son:

- Vicente Guerrero
- Pescadores
- El Sauce
- Morelos
- Guadalupe Victoria
- Isleta Pérez

“En estos próximos días se continuará sobrevolando el cauce del río Pánuco y evaluando mediciones sobre el comportamiento del río para que la población esté debidamente informada y, en caso de que su colonia que consideren pueda ser afectada, se tomen las medidas correspondientes y se habilitarán también los albergues que se requieran”, expresó Villarreal.

Protección Civil de Tamaulipas también está evaluando los márgenes del río Tamesí en Tampico y Madero.

tamaulipas.jpeg
En la reunión participaron también los titulares de Protección Civil de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como representantes de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, quienes refrendaron su compromiso de sumar esfuerzos para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
 (Foto: Cortesía Gobierno del Estado de Tamaulipas)

¿Dónde está el río Pánuco?

El río Pánuco forma parte de la vertiente del Golfo de México, y forma parte del sistema hídrico conocido como Tula-Moctezuma-Pánuco.

Según Conagua, es uno de los principales ríos de la vertiente del Golfo de México y Mar Caribe, con una longitud de 510 kilómetros. Su nombre proviene por el municipio Pánuco, en Veracruz, y tiene ubicación en ese estado, San Luis Potosí y Tamaulipas. Además, confluencia con los ríos Moctezuma y Tampaón.

La cuenca Río Pánuco, por su parte, tiene un área de 6,860.39 kilómetros cuadrados y un perímetro de 538.35 kilómetros cuadrados, y su cause principal es el río Pánuco, según el Inegi.

Según el reporte de 2023 de ríos principales de Conagua, el escurrimiento natural medio superficial es de 20,554 hectómetros cuadrados por año, y abarca 88,814 kilómetros cuadrados del área de la cuenca.

rio-panuco-veracruz.png
Río Pánuco, municipio de Pánuco, Veracruz, noviembre de 2021 (Foto: Inegi)

