La atención médica del cáncer de mama supera los 3,000 millones de pesos en instituciones públicas

Lo mismo ocurre en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que invirtió 7,951.8 millones de pesos en la atención ambulatoria y hospitalaria del cáncer.

Aunque el ISSSTE no desglosa el gasto por tipo de cáncer en su propio informe financiero, sí indica que el de mama fue el tumor más atendido entre sus derechohabientes, con el 26.8% de todos los casos de cáncer de 2024.

A nivel nacional se repite esa tendencia. Las mexicanas padecen con mayor frecuencia esta enfermedad. Tan solo en 2025, la Secretaría de Salud identificó 21,142 casos nuevos de cáncer de mama, incluyendo casos probables detectados hasta el 27 de septiembre.

Para René Jiménez, gerente global del Servicio de Salud de Pro Mujer, los altos costos económicos se relacionan con la tardanza en los diagnósticos: muchas mujeres con cáncer de mama son detectadas en etapas tardías.

Esto impide una atención oportuna y contribuye a la elevada mortalidad. Los tumores malignos fueron la tercera causa de muerte de las mujeres, con 12,461 decesos registrados entre enero y marzo de este año.

“La enfermedad, cuando se detecta de forma temprana, tiene una esperanza de vida y de sobrevida muy alta, incluso puede llegar a ser curable cuando se detecta en etapas tempranas”, explica.

De ampliarse los esfuerzos en la detección, Jiménez considera que el costo de la enfermedad y sus consecuencias fatales disminuirían. Y en un círculo virtuoso, esos recursos entonces se podrían invertir en mayor prevención y detección.

“Porque no hay bolsillo, ni del sector salud público, ni del sector privado asegurador, y muchísimo menos de las personas, que aguante los gastos tan altos que se tienen que hacer para un tratamiento de cáncer de mama en fases avanzadas”, subraya Jiménez.