A seis años del Culiacanazo, “Los Chapitos” acumulan golpes a su estructura

El 17 de octubre de 2019, la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador implementó un operativo para detener a Ovidio Guzmán, quien era buscado por el gobierno de Estados Unidos.

Ese operativo se realizó porque el 2 de abril de ese año, una Corte federal de Estados Unidos emitió una orden de aprehensión por los delitos de distribución de drogas y el 13 de septiembre, se pidió a México la detención con órdenes de extradición de Ovidio Guzmán.

A las 13:00 horas de aquel 19 de septiembre, se implementó el operativo para la detención del joven también conocido como “El Ratón”, sin embargo, en Culiacán, Sinaloa, se desató una ola de violencia representada en quema de autos, agresiones a las fuerzas armadas y balaceras.

Meses después, López Obrador explicó su decisión, la que dijo, se fundamentó en evitar muertes.

“Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, explicó.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador explicó en una conferencia su decisión de liberar a Ovidio Guzmán. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

A partir de ese momento, “Los Chapitos” serían un objetivo para el gobierno federal. Tres años después, se implementó nuevamente un operativo para detener a Ovidio Guzmán y se concretó, aunque murieron 10 elementos de seguridad y 19 presuntos delincuentes.

Tras pasar meses detenido en el penal del Altiplano, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 15 de septiembre de 2023.