Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Exagente de la DEA y su socio son acusados en EU de colaborar con el CJNG

Paul Campo y Robert Sensi fueron arrestados y acusados de conspirar para lavar hasta 12 millones de dólares y facilitar operaciones de narcotráfico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
sáb 06 diciembre 2025 10:42 AM
dea agente cjng.jpg
Exalto funcionario de la DEA es acusado de conspirar para brindar apoyo material al CJNG. (Foto: Facebook/ DEA)

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), , informaron este viernes la apertura de un auto de procesamiento que acusa a Paul Campo, exagente especial de DEA y a su socio Robert Sensi de conspirar para lavar hasta 12 millones de dólares y facilitar operaciones de narcotráfico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos fueron detenidos la tarde del miércoles y enfrentarán cargos por narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero.

Publicidad

Según la acusación, dada a conocer por la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, Campo —quien trabajó durante 25 años en la DEA y llegó a ser subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras— y Sensi acordaron lavar millones de dólares, transformar efectivo en criptomonedas e incluso facilitar pagos para la distribución de 220 kilogramos de cocaína.

También fueron señalados de haber explorado la adquisición de armas, equipo militar y drones explosivos para el CJNG, considerado uno de los grupos criminales más violentos de México y declarado Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos en febrero de 2025.

Lee más:

cártel jalisco
México

Cártel Jalisco vigiló a agentes de la DEA durante juicio del “Menchito” en EU

“El CJNG es una organización criminal violenta y corruptora que los neoyorquinos quieren desmantelar”, declaró el fiscal Clayton.

“Campo traicionó la misión que se le encomendó durante sus 25 años de carrera en la DEA”, agregó.

Por su parte, el administrador Cole subrayó que la acusación contra Campo —retirado desde 2016— envía un mensaje claro de que cualquier exagente que se involucre en actividades criminales “deshonra a los hombres y mujeres que sirven con integridad”.

Según los documentos judiciales, la investigación comenzó a finales de 2024, cuando Sensi inició reuniones con un informante confidencial que se hacía pasar por integrante del CJNG.

Tras ganar su confianza, le comentó que tenía un amigo con amplia experiencia en las operaciones financieras de la DEA y que podía ayudar al cártel a lavar ganancias del narcotráfico y obtener información confidencial.

En los meses siguientes, Campo se sumó a las conversaciones y, junto con Sensi, elaboró distintos planes para ocultar dinero del cártel mediante inversiones, transferencias y criptomonedas.

Publicidad

Ambos también discutieron procedimientos para la producción de fentanilo y la posibilidad de adquirir armas de alto poder, como rifles AR-15, M4 y M16, así como lanzagranadas y drones adaptados para transportar cargas explosivas.

Te puede interesar:

Captura de Pantalla 2025-11-18 a la(s) 1.58.31 p.m..jpg
México

‘Oficina’ del CJNG es desmantelada en España; detienen a 20

En una de las reuniones, el informante explicó a Campo el uso que el cártel daba a los drones para ataques con explosivos, mientras que Sensi aseguró en otra conversación que estos dispositivos podían transportar hasta seis kilogramos de C-4, cantidad suficiente para provocar una explosión devastadora.

Las autoridades federales aseguran que los acusados lavaron ya 750,000 dólares en efectivo y que habían acordado movilizar hasta 12 millones adicionales. En tanto que también aceptaron recibir ganancias directas del narcotráfico y comisiones por las operaciones de lavado de dinero.

Campo, de 61 años, residente de Oakton, Virginia, y Sensi, de 75, originario de Boca Raton, Florida, enfrentan cargos con penas mínimas que van de 10 a 20 años de prisión y máximas que contemplan cadena perpetua, dependiendo de la acusación.

El caso fue asignado al juez federal Paul G. Gardephe y será procesado por la Unidad de Narcóticos de la Fiscalía, con la participación del fiscal adjunto Varun A. Gumaste y el abogado litigante James Donnelly.

Las autoridades reiteraron que los cargos son únicamente acusaciones y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante el tribunal.

Publicidad

Tags

Drogas CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Narcotráfico

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad