México tardará 57 años en eliminar la pobreza si no cambia la política social

"La reciente reducción de la pobreza es una buena noticia, pero no se puede cantar victoria. Erradicarla para todo el país está muy lejos. Urge acelerar el paso”, afirmó la asociación en un comunicado.

Los resultados muestran que incluso eliminar la pobreza en los estados es un desafío. En siete entidades federativas se necesitarían 25 años; en otros 10 estados, entre 29 y 50 años. Pero en Guerrero, Chiapas y Campeche, con los mayores niveles de pobreza, pasaría más de un siglo para poner fin a la pobreza, de acuerdo con el estudio Erradicar la Pobreza.

Rutas para un México libre de pobreza en un planeta vivible, presentado este jueves. "Esperar décadas es inadmisible”, subrayó la organización. De mantener el ritmo actual, con una reducción anual de 4.6% en promedio, el país solo podría disminuir la pobreza a la mitad en 2030 y alcanzar esa meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pero esto no alcanzaría a todos los grupos poblacionales. El análisis de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza estima que, a esa velocidad, sacar de la pobreza a la mitad de las personas indígenas, infancias y jóvenes, tardaría 22, 16 y siete años, respectivamente.

También se necesitan 39 años para que la mitad de la población con carencia por acceso a seguridad social tenga este derecho. “Esperar décadas es inadmisible”, agregó.