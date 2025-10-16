México tardará 57 años en eliminar la pobreza si no cambia la política social

Sin estrategias eficaces y mejoras en la política de desarrollo social, a México le llevará 57 años acabar con la pobreza o lograr que menos del 2% de la población viva en esa situación.
El tiempo para alcanzar esa meta, trazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se extiende cuando se trata de los grupos de personas más afectados por las carencias económicas.
Las proyecciones de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, presentadas en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, estiman que se necesitarían 62 años para sacar de la pobreza a todos los jóvenes; 75 y 84 años para los adolescentes e infancias, y hasta 151 años para la población indígena.