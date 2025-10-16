Lluvias dejan 821 planteles afectados y 600,000 estudiantes sin clases

Por las lluvias también se mantienen sin clases más de 600,000 estudiantes de más de 12,000 escuelas en esos cinco estados.

Veracruz también con más suspensiones pues en la entidad hay 6,599 escuelas sin clases que afectan a 380,332 estudiantes; en Puebla 190,001 estudiantes están sin acudir a las aulas de 2,318 escuelas y en Hidalgo 172,545 estudiantes en 3,650 escuelas están sin clases.

En Querétaro, ocho escuelas tienen suspensión de actividades que afectan a 341 estudiantes y en San Luis Potosí 100 estudiantes no acuden a clases en dos escuelas.

Delgado informó que todos los planteles están asegurados con Agroasemex y comentó que en esta emergencia por las lluvias se habilitó un nuevo sistema de registros de siniestros para que todas las intervenciones que realicen los gobernadores, tengan la cobertura del seguro.

“En todas las labores que se han hecho de limpieza, de desazolve o de reposición de mobiliario están completamente asegurados”, destacó.

El secretario agregó que se implementará un plan e intervención escuela por escuela para atender los daños e indicó que para regresar a clases incluso se propondrá que éstas sean remotas.

“Dependiendo de cómo esté la situación en cada municipio, en cada población, donde no se pueda regresar a clases por los daños de la estructura o de las casas de los maestros, vamos a ir decretando dónde podemos ir a regresando a clases vía remota donde las condiciones lo permitan para que no perdamos mucho tiempo sin clase”, indicó.

Desde ayer la Secretaría de Educación también ya inició la reposición de libros de texto que se perdieron con las lluvias.