Cómo agendar cita para tramitar la CURP biométrica en CDMX

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población (Renapo). Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.

El DOF estableció un plazo de 90 días naturales, el cual se venció el 14 de octubre de 2025 se estableció lo siguiente:

- Desarrollo de la Plataforma Única de Identidad por parte de SEGOB con apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

- Habilitación de mecanismos de transferencia de datos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para alimentar la plataforma.

- Adopción de la CURP como requisito en trámites y servicios a cargo de entes públicos y privados, conforme al Artículo 91 Sexies.

Entre las fechas clave para este nuevo documento que añadirá fotografía y datos biométricos, se encuentra que en octubre de 2025 se enfocará en la creación de la plataforma tecnológica para almacenar la información.

En enero de 2026 se prevé que se abra el trámite al público general en módulos del Registro Civil y oficinas habilitadas en todo el país y para febrero 2026 será una obligatoriedad nacional y sustitución de la CURP tradicional.

¿Ya se puede sacar una cita en línea?

De acuerdo a lo que consultó Expansión, en el siguiente enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ ya existe la opción de sacar cita para tramitar la CURP Biométrica.

Da clic en: Registro de Datos Biometricos para la CURP

“Este servicio atenderá a las personas que requieran realizar su Registro de Datos Biométricos del Rostro, Huellas Dactilares e Iris”, se lee en la página.

La atención de estas citas se realizará en el Módulo ubicado en calle de Londres 102, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

En la página de la Renapo ya existe la opción para sacar una cita y acudir al módulo en la CDMX para tramitar la CURP Biométrica. https://citas.renapo.gob.mx/citas/ (Foto:

Sin embargo, y hasta la publicación de esta nota, al avanzar en los pasos, las opciones de fecha y hora se quedan en octubre de 2025; arroja que no hay disponibilidad. Expansión realizó la consulta el jueves 16 de octubre a las 09:35 horas. Se prevé que conforme avancen las fechas establecidas por la Segob se realice el trámite de manera más ágil y que esté disponible en más módulos.

Expansión realizó la consulta el 16 de octubre a las 09:35 horas. https://citas.renapo.gob.mx/citas/ (Foto: Captura de pantalla de

¿Y en el Edomex?

Expansión consultó con el Gobierno del Estado de México y hasta el momento NO hay módulos en la entidad para realizar el trámite de la CURP Biométrica de manera presencial ni en línea, pero se sugiere a la población estar atenta a la información que ofrezca la Dirección del Registro Civil del Edomex.