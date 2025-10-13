¿Cuándo cae el último pago del año de la Pensión del Bienestar?

¿Cuándo es el último pago de las pensiones del Bienestar en 2025?

De acuerdo a los procedimientos de la Secretaría de Bienestar, el pago del bimestre noviembre-diciembre y, por lo tanto, el último del ejercicio fiscal 2025, será realizado posiblemente a partir del primer día hábil de noviembre, ya que el mes comienza en fin de semana.

Sin embargo, las autoridades aún no han determinado fechas oficiales para la dispersión económica. El calendario oficial será anunciado por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.

El apoyo será para las personas beneficiarias de los programas, con sus respectivos montos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores - 6,200 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad - 3,200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar - 3,000 pesos

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - 1,650 pesos para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años años; o 3,720 pesos para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años.

Entrega de tarjetas Mujeres Bienestar

Del 7 de octubre al 7 de noviembre, la Secretaría de Bienestar realizará la entrega de tarjetas a casi dos millones de mujeres de 60 a 64 años del país que se registraron al programa federal durante agosto.

2 Millones de mujeres de 60 a 64 años ya empezaron a recibir su #TarjetaBienestar de la #PensiónMujeresBienestar, que es justicia y gratitud para quienes han entregado su vida con amor, trabajo y dedicación. 💜#EsTiempoDeMujeres#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/OQcoveOT86 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 11, 2025

La titular de la secretaría, Ariadna Montiel, detalló que las beneficiarias recibirán la Tarjeta de Bienestar, la cual se dará en un sobre sellado, y es necesario que la persona registrada asista a la fecha, hora y lugar indicado previamente vía mensaje de texto SMS.

También podrán consultar la información mediante un buscador con su CURP en el sitio de la Secretaría.

(Secretaría de Bienestar, www.gob.mx/bienestar)

A la cita deberán llevar la identificación oficial (original y copia) y el talón morado del registro de solicitud.

“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, agregó durante la conferencia matutina ‘La Mañanera del pueblo’, con la presidenta Claudia Sheibuam.

Las beneficiarias podrán consultar la dirección del módulo que les corresponde a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

La secretaria enfatizó que, a la fecha un millón de mujeres de 63 y 64 años, ya reciben la pensión que contribuye a su independencia económica.