Calendario de pagos de la beca Rita Cetina 2025: ¿a quiénes les cae el depósito del 13 al 17 de octubre?

Fechas de pago de la beca Rita Cetina

De acuerdo con el anuncio oficial, los pagos se realizarán conforme a la letra inicial del apellido de la persona mayor de edad que recogió la tarjeta y abarcarán prácticamente dos semanas, del 6 al 17 de octubre.

Revisa bien el calendario, pues el depósito es según el apellido de la madre, el padre o tutor que recogió la tarjeta de la beca.

Primera semana de octubre

M: lunes 13 de octubre

O, P, Q: martes 14 de octubre

R: miércoles 15 de octubre

S: jueves 16 de octubre

T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 17 de octubre

¿Para quién es la beca?

Durante 2025, todas y todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2024-2025 en una secundaria pública pueden solicitar la Beca Rita Cetina.

¿De cuánto es la beca Rita Cetina?

La beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos bimestrales por familia, además de un apoyo extra de 700 pesos por cada estudiante de secundaria que integre el hogar.

¿Cómo obtener la beca Rita Cetina?

Para solicitar la beca Rita Cetina necesitas reunir algunos documentos básicos y realizar tu trámite en línea a través de la plataforma oficial.

Documentos requeridos

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)

Del estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Llave MX, tu acceso al trámite

El registro se hace con una Llave MX, una cuenta digital gratuita y personal que te permite realizar trámites de forma segura sin intermediarios.

Si aún no la tienes, debes crearla en www.becaritacetina.gob.mx

, llenando tus datos personales, de contacto y generando una contraseña.

Una vez creada, podrás iniciar sesión y registrar a tus hijas o hijos de secundaria.

Pasos del registro

Ingresa a la plataforma con tu Llave MX.

Sube tu identificación oficial y comprobante de domicilio.

Registra la CURP de tu hija o hijo.

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria.

Completa los datos solicitados y confirma la información.

Guarda tu comprobante de registro.

El sistema validará la información y, en caso de que tengas más de un estudiante en secundaria, podrás repetir el proceso.

Con estos apoyos, el programa busca garantizar que más estudiantes de secundaria permanezcan en las aulas y cuenten con un respaldo económico que contribuya al bienestar de sus familias

