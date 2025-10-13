¿Qué día no hay clases para todos los estudiantes de la SEP en octubre?

🚨 #Aviso de suspensión de clases en comunidades del estado de #Veracruz. 🚨 https://t.co/Itq92O5yZ8 — SEP México (@SEP_mx) October 13, 2025

¿Cuándo no hay clases por Consejo Técnico en octubre?

En esta ocasión, la Segunda Sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) será el viernes 31 de octubre de 2025. De tal manera que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un fin de semana largo o puente, el cual coincide con las celebraciones del Día de Muertos en México, para honrar y recordar a los difuntos de las familias.

Por su parte, los directivos de las escuelas, así como todas y todos los maestros se reunirán en esta fecha para planear y ejecutar decisiones para abordar las problemáticas, necesidades pedagógicas y alcanzar los logros académicos.

De acuerdo con el Itinerario del CTE para el Ciclo Escolar 2025-2026, entre los temas a discutir, propuestos por la SEP son:

Planeación didáctica

Evaluación formativa

Trabajo por proyectos

Programa de mejora continua

Integración curricular

Vida saludable

Estrategias para atender el rezago

Infancias y adolescencias trans y no binarias

Por su parte, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, publicará los materiales necesarios y sugeridos para la próxima sesión.

¿Cuándo es el próximo puente de la SEP?

El siguiente puente será el lunes 17 de noviembre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP. La fecha corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana.

El descanso obligatorio es recorrido al tercer lunes de este mes según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Próximas fechas relevantes: primer entrega de calificaciones

Durante noviembre, las escuelas de educación básica realizarán el primer corte de evaluaciones del ciclo y el respectivo registro de calificaciones, que será el viernes 14 de noviembre, y usualmente también se suspenden las labores docentes para hacer este ejercicio.

Las escuelas informarán de manera puntual a la comunidad escolar sobre cómo será esta jornada.

La entrega de calificaciones será la siguiente semana, del lunes 24 al jueves 27 de noviembre, ya que el 28 será la tercera sesión de Consejo Técnico.

¿Cuándo son las vacaciones?

El primer periodo de vacaciones del ciclo escolar 2025-2026 será en la cuarta semana de diciembre y hasta la segunda semana de enero del próximo año. Es decir, del 22 de diciembre al 6 de enero, con retorno a clases hasta el lunes 12.