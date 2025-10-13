En qué estados es más caro y más barato sacar tu acta de nacimiento y de matrimonio, precios por estado

Plataforma Nacional del Registro Civil

La Plataforma Nacional del Registro Civil forma parte de las soluciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno Federal para garantizar el acceso a servicios públicos digitales.

Como su nombre lo indica, procura englobar todos los trámites del Registro Civil en una sola plataforma, que va desde solicitar las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como su captura, corrección de extractos o aclaración de actas de estado civil de la ciudadanía.

Puede encontrarse en el sitio https://www.miregistrocivil.gob.mx/

¿Dónde es más caro tramitar las actas de Registro Civil? Precios en 2025

Aunque la plataforma busca que sea más sencillo realizar estos trámites desde los dispositivos móviles, sin necesidad de acudir a las oficinas para obtener el documento impreso, sí requiere de un pago para obtener el archivo.

Los precios son definidos por entidad federativa, y en 2025, Yucatán es el estado con los costos más altos en los tres tipos de actas, a excepción del acta de defunción, ya que Baja California es el más elevado.

Estos son los montos oficiales:

¿Qué necesito para tramitar un acta en línea?

Para solicitar cualquier acta, requieres contar con una cuenta en Llave MX, la herramienta de identidad digital impulsada por el Gobierno Federal para realizar trámites en línea. Si no tienes una, te compartimos una guía paso a paso para elaborarla.

Además, requerirán contar la CURP o datos de identificación (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, en caso de tramitar el acta de nacimiento) y realizar el pago en línea mediante una una tarjeta de crédito o débito, o generar un pago referenciado para liquidar en una sucursal bancaria o tienda de conveniencia.