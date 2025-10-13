¿Quiénes reciben la tarjeta del Banco del Bienestar en octubre?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la fecha de entrega de las tarjetas se realiza desde el 7 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre; “entregaremos casi 2 millones de tarjetas que son las mujeres que se registraron a esta pensión en el mes de agosto”, destacó la funcionaria el 29 de septiembre desde Palacio Nacional.

Detalló que en la página de la dependencia se consulta el buscador de los módulos para que las solicitantes puedan conocer el módulo al que tienen que acudir y el que les corresponde.

Para recibirlas, cada nueva beneficiaria recibirá un mensaje de texto SMS con la fecha, hora y lugar asignados; podrán consultar el módulo correspondiente en la página gob.mx/bienestar .

¿Quiénes recibirán la tarjeta?

Las mujeres de entre 60 y 64 años que se inscribieron al programa de Pensión Mujeres Bienestar para recibir un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales. Tras cumplir 65 años, este apoyo aumenta a 6,200 pesos bimestrales.

“Entregaremos casi 2 millones de tarjetas, a las mujeres que se registraron a esta pensión, en el mes de agosto. En la página de la Secretaría de Bienestar se publicará el buscador con CURP para que puedan consultar el día, hora y lugar; pero también les vamos a mandar un mensaje SMS al celular que nos dejaron como medio de comunicación para decirles el día de su cita”, destacó Ariadna Montiel Reyes el 8 de octubre, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Bienestar.

En este enlace podrá ingresar tu CURP para ubicar el día, lugar y hora para recogerla: http://200.188.126.15:8082/ENTREGA_TARJETAS_PM.bienestar/

Ingresa tu CURP

Activa la casilla "No soy un robot".

Da clic en buscar.

💜 #PensiónMujeresBienestar 💜

¡Es momento de recoger tu #TarjetaBienestar!



Si te registraste en agosto, pronto recibirás tu tarjeta. Te enviaremos un mensaje vía SMS con el día, la hora y el lugar para recogerla, o consulta la página con tu CURP a la mano en:… pic.twitter.com/bj7Gqq37YC — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 12, 2025

¿Qué necesito para recogerla?

Es necesario que el beneficiario acuda personalmente porque la tarjeta se entrega en un sobre sellado.

Acudir con una identificación oficial (original y copia).

Entregar el talón morado del registro de solicitud.

A la beneficiaria se le tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que quede constancia de que ha sido entregada a la persona correcta.

En caso de que haya una duda, se puede marcar a la línea del Bienestar: 800 639 42 64 de las 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

¿Cuándo recibirán el pago?

Ariadna Montiel adelantó que el próximo pago se realizará en noviembre de 2025 .

A la fecha un millón de mujeres de 63 y 64 años, ya reciben la pensión que por primera vez en la historia, recordó la Secretaría de Bienestar.