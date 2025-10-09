SSPC detiene a "Llanero" por extorsión a limoneros de Michoacán

De acuerdo con las investigaciones, Guzmán también era el encargado de reclutar y entrenar a integrantes de una organización criminal, además de elaborar artefactos explosivos artesanales.

"Derivado de trabajos de inteligencia e investigación para proteger la producción agrícola en el país, se identificó a una persona que operaban en la región de Tierra Caliente y Apatzingán vinculada al cobro de extorsiones", informó el gabinete de seguridad en un comunicado.

"Por lo que agentes de seguridad implementaron un operativo interinstitucional en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista, donde detuvieron a Jhon Mario “N”, identificado como encargado de reclutar y entrenar a integrantes del grupo delictivo.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Michoacán.

"Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la extorsión y trabajar conjuntamente para propiciar seguridad al sector productivo del país", agregó el gabinete de seguridad.