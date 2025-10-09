Publicidad

México

SSPC detiene a "Llanero" por extorsión a limoneros de Michoacán

Jhon Mario Guzmán Arias también era el encargado de reclutar y entrenar a integrantes de una organización criminal, además de elaborar artefactos explosivos artesanales.
jue 09 octubre 2025 12:18 PM
Police operation to curb extortion from criminal groups of lemon producers, in Apatzingan
El sector limonero en la Tierra Caliente de Michoacán es azotado por extorsiones y "cobro de piso" del crimen organizado. (Foto: IVAN ARIAS/REUTERS)

Fuerzas federales detuvieron a Jhon Mario Guzmán Arias, alias “Llanero’’, señalado por las autoridades como líder de una célula criminal dedicada al cobro de extorsiones al sector limonero en Michoacán.

"Llanero" fue detenido en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista, Michoacán, en posesión de un arma de fuego corta abastecida, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo.

De acuerdo con las investigaciones, Guzmán también era el encargado de reclutar y entrenar a integrantes de una organización criminal, además de elaborar artefactos explosivos artesanales.

"Derivado de trabajos de inteligencia e investigación para proteger la producción agrícola en el país, se identificó a una persona que operaban en la región de Tierra Caliente y Apatzingán vinculada al cobro de extorsiones", informó el gabinete de seguridad en un comunicado.

"Por lo que agentes de seguridad implementaron un operativo interinstitucional en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista, donde detuvieron a Jhon Mario “N”, identificado como encargado de reclutar y entrenar a integrantes del grupo delictivo.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Michoacán.

"Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la extorsión y trabajar conjuntamente para propiciar seguridad al sector productivo del país", agregó el gabinete de seguridad.

