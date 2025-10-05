El exfutbolista Omar Bravo es detenido por presunto abuso sexual de menor

“Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, lograron capturar a un hombre”, informó.

Omar Bravo, adelantó la dependencia, será puesto a disposición del juzgado que le decretó el mandato judicial.

“De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares”, señala el comunicado.

De acuerdo con los reportes, la denuncia en contra del goleador mundialista fue presentada el 30 de septiembre pasado.

El delito de abuso sexual infantil se puede sancionar en Jalisco hasta con 20 años de prisión, según el Código Penal.