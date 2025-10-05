Publicidad

México

El exfutbolista Omar Bravo es detenido por presunto abuso sexual de menor

El goleador histórico de las Chivas es acusado de presunto abuso sexual infantil agravado. Será puesto a disposición del juzgado que le decretó el mandato judicial.
dom 05 octubre 2025 10:36 AM
omar-bravo
Imagen ilustrativa. Omar Bravo después de un entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle del equipo de las Chivas de Guadalajara en 2014. (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

Omar Bravo, exfutbolista de las Chivas, fue detenido por presunto abuso sexual infantil agravado, informó la Fiscalía de Jalisco.

En un comunicado, la dependencia detalló que la captura se concretó mediante un operativo desplegado en la zona centro de Zapopan por elementos de la Policía de Investigación.

“Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, lograron capturar a un hombre”, informó.

Omar Bravo, adelantó la dependencia, será puesto a disposición del juzgado que le decretó el mandato judicial.

“De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares”, señala el comunicado.

De acuerdo con los reportes, la denuncia en contra del goleador mundialista fue presentada el 30 de septiembre pasado.

El delito de abuso sexual infantil se puede sancionar en Jalisco hasta con 20 años de prisión, según el Código Penal.

