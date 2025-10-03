Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

SRE: Mexicanos de la Flotilla Global Sumud acceden a su repatriación voluntaria

De acuerdo con la Cancillería, los mexicanos se encuentran en buen estado de salud y ya se iniciaron las gestiones para su repatriación.
vie 03 octubre 2025 03:59 PM
Flotilla Global Sumud mexicanos
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud. (Foto: AFP)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes que los mexicanos que fueron interceptados en la Flotilla Global Sumud, cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza, aceptaron su repatriación voluntaria a México, por lo que ya se iniciaron las gestiones ante las autoridades israelíes para agilizar el proceso y concretar su regreso lo antes posible.

A través de un comunicado, la cancillería detalló que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los seis connacionales, quienes se encuentran en buen estado de salud.

Lee: ¿Quiénes son los mexicanos en la Flotilla Global Sumud?

Publicidad

Durante el encuentro, los mexicanos expresaron su agradecimiento por el acompañamiento y la asistencia consular que recibieron, así como por la comunicación constante que mantuvieron con la embajada durante el trayecto.

Conoce más:

Sheinbaum-estado-palestino
presidencia

Sheinbaum: México reconoce al Estado palestino; genocidio debe parar

La autoridad informó que una connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra en buen estado y que la Cancillería mantiene contacto con ella.

La dependencia informó además que continúa en comunicación permanente con los familiares y reiteró su compromiso de proteger la integridad y seguridad de las y los mexicanos en el extranjero.

Publicidad

Apenas este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México envió cuatro notas diplomáticas a Israel, una de ellas para pedir la repatriación de los seis mexicanos que fueron interceptados en la Flotilla Global Sumud cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

“Se enviaron desde hace tres días cuatro notas diplomáticas. La primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales al gobierno de Israel; la segunda fue antes de ayer, adelantándonos, para solicitar que si iban a ser interceptados por qué razón; la tercera ayer que supimos que habían sido interceptados para exigir la seguridad física e integridad de nuestros connacionales y después una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros pues hermanos mexicanos y mexicanas”, detalló.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos en la Flotilla Global Sumud?

Son siete mexicanos formaban parte de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria. Sus nombres son:

-Carlos Pérez Osorio
-Ernesto Ledesma Arronte
-Sol González Eguía
-Arlín Gabriela Medrano Guzmán
-Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán
-Miriam Moreno Sánchez
-Diego Vázquez Galindo

Publicidad

Tags

Secretaría de Relaciones Exteriores Israel

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad