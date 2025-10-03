SRE: Mexicanos de la Flotilla Global Sumud acceden a su repatriación voluntaria

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes que los mexicanos que fueron interceptados en la Flotilla Global Sumud, cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza, aceptaron su repatriación voluntaria a México, por lo que ya se iniciaron las gestiones ante las autoridades israelíes para agilizar el proceso y concretar su regreso lo antes posible.

A través de un comunicado, la cancillería detalló que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los seis connacionales, quienes se encuentran en buen estado de salud.

